https://sputniknews.com.tr/20230517/berna-lacinden-hakan-ural-hakkinda-suc-duyurusu-1071224451.html
Berna Laçin'den Hakan Ural hakkında suç duyurusu
Berna Laçin'den Hakan Ural hakkında suç duyurusu
Berna Laçin, seçimin ardından depremzedeleri hedef aldığı iddiasıyla canlı yayında kendisini eleştiren Hakan Ural hakkında suç duyurusunda bulunacağını... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T16:37+0300
2023-05-17T16:37+0300
2023-05-17T16:37+0300
yaşam
berna laçin
hakan ural
suç duyurusu
seçim
depremzede
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Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Hakan Ural hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.Seçim sonrası depremzedeleri hedef aldığı iddiasıyla aralarında Berna Laçin'in de yer aldığı isimler hakkında konuşan Ural, "Bunları süründürün. Ben bütün seçmenleri bir olarak görüyorum. Farklı partilerimiz bizi iyi ya da kötü yapmaz. Bunlara büyük ceza verilmesi lazım. Berna Laçin ve Zeynep Beşerler ve seçimde kendi leyine sonuç alamadığı için kendi kitlesini zan altında tutuyor. Muhalif seçmen böyle değildir. Bunların içine şeytan kaçmış. Sırf kendi siyasi görüşümüzden dolayı birbirimizden nefret eder hale geldik. Bizleri temsil edenlerin dili ve tavrı çok önemlidir" ifadelerini kullandı.'Tavuk kadar cesareti olsa özür diler'Ural'ın sözlerine "İftira atan, gıybet sunucusu ile ilgili suç duyurusunda bulunuyorum" ifadeleriyle yanıt veren Laçin, açıklamasında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230309/cemal-enginyurttan-berna-lacine-ozur-1068032452.html
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berna laçin, hakan ural, suç duyurusu, seçim, depremzede
berna laçin, hakan ural, suç duyurusu, seçim, depremzede
Berna Laçin'den Hakan Ural hakkında suç duyurusu
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Berna Laçin, seçimin ardından depremzedeleri hedef aldığı iddiasıyla canlı yayında kendisini eleştiren Hakan Ural hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Hakan Ural hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Seçim sonrası depremzedeleri hedef aldığı iddiasıyla aralarında Berna Laçin'in de yer aldığı isimler hakkında konuşan Ural, "Bunları süründürün. Ben bütün seçmenleri bir olarak görüyorum. Farklı partilerimiz bizi iyi ya da kötü yapmaz. Bunlara büyük ceza verilmesi lazım. Berna Laçin ve Zeynep Beşerler ve seçimde kendi leyine sonuç alamadığı için kendi kitlesini zan altında tutuyor. Muhalif seçmen böyle değildir. Bunların içine şeytan kaçmış. Sırf kendi siyasi görüşümüzden dolayı birbirimizden nefret eder hale geldik. Bizleri temsil edenlerin dili ve tavrı çok önemlidir" ifadelerini kullandı.
'Tavuk kadar cesareti olsa özür diler'
Ural'ın sözlerine "İftira atan, gıybet sunucusu ile ilgili suç duyurusunda bulunuyorum" ifadeleriyle yanıt veren Laçin, açıklamasında şunları söyledi:
"Seçim süreci depremzedelerle ilgili hiçbir paylaşımım olmamıştır! Deprem bölgesine bağış ve yardım dışında hiçbir yorumum da olmamıştır! Hesabım ortadadır! Hem programda gıybet yapıp hem de 'Tavuk bile su içerken Allah’a bakarmış' diye dini istismar edenin tavuk kadar beyni olsa, zaten tavuk gibi yukardan kendine yem atanların gösterdiği hedefe tavuk gibi gıdaklamak yerine, yıllar önce beraber ekmek yediği insana iftira atmadan da karnını doyurabileceği edepli bir yol bulurdu kendine şunca sene! 'Halkı kin ve nefrete sürüklemek' yerine, bir nebze faydayı amaç koyardı kendine… Değil benim karşıma çıkacak kadar, tavuk kadar cesareti olsa özür diler, böyle gıybet üzerinden para kazanmayı bırakıp tövbe eder! Sonuçlanmamış bir seçimi, galibiyet-mağlubiyet diye yarıştırmak yerine, demokrasiye saygı icap eder! Ama tavuk deyip geçme, tavuk kadar vicdan olacak insanda önce!"