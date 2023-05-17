Berna Laçin'den Hakan Ural hakkında suç duyurusu

"Seçim süreci depremzedelerle ilgili hiçbir paylaşımım olmamıştır! Deprem bölgesine bağış ve yardım dışında hiçbir yorumum da olmamıştır! Hesabım ortadadır! Hem programda gıybet yapıp hem de 'Tavuk bile su içerken Allah’a bakarmış' diye dini istismar edenin tavuk kadar beyni olsa, zaten tavuk gibi yukardan kendine yem atanların gösterdiği hedefe tavuk gibi gıdaklamak yerine, yıllar önce beraber ekmek yediği insana iftira atmadan da karnını doyurabileceği edepli bir yol bulurdu kendine şunca sene! 'Halkı kin ve nefrete sürüklemek' yerine, bir nebze faydayı amaç koyardı kendine… Değil benim karşıma çıkacak kadar, tavuk kadar cesareti olsa özür diler, böyle gıybet üzerinden para kazanmayı bırakıp tövbe eder! Sonuçlanmamış bir seçimi, galibiyet-mağlubiyet diye yarıştırmak yerine, demokrasiye saygı icap eder! Ama tavuk deyip geçme, tavuk kadar vicdan olacak insanda önce!"