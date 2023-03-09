https://sputniknews.com.tr/20230309/cemal-enginyurttan-berna-lacine-ozur-1068032452.html
Cemal Enginyurt'tan Berna Laçin'e özür
Cemal Enginyurt'tan Berna Laçin'e özür
Demokrat Partili Enginyurt, MHP'de olduğu dönemde hedef aldığı Berna Laçin'den özür diledi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T13:13+0300
2023-03-09T13:13+0300
2023-03-09T13:13+0300
yaşam
cemal enginyurt
berna laçin
özür
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MHP'de vekilliğinin sürdüğü dönemde Berna Laçin'in oyununu yasaklatmak isteyen ve sosyal medyadan "Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Martta Ordu'da ağırlanıyor" mesajı paylaşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Laçin'den özür diledi.Laçin'in paylaşımını alıntılayan Enginyurt, "8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle, kendisinden özür dileme fırsatı veren Berna Laçin hanımefendiye teşekkür ediyorum, özür dilerim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20211019/oyuncu-berna-lacin-kiraz-pahali-dedigim-icin-beni-ifadeye-cagirdilar-1049961725.html
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cemal enginyurt, berna laçin, özür
cemal enginyurt, berna laçin, özür
Cemal Enginyurt'tan Berna Laçin'e özür
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Demokrat Partili Enginyurt, MHP'de olduğu dönemde hedef aldığı Berna Laçin'den özür diledi.
MHP'de vekilliğinin sürdüğü dönemde Berna Laçin'in oyununu yasaklatmak isteyen ve sosyal medyadan "Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Martta Ordu'da ağırlanıyor" mesajı paylaşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Laçin'den özür diledi.
Laçin'in paylaşımını alıntılayan Enginyurt, "8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle, kendisinden özür dileme fırsatı veren Berna Laçin hanımefendiye teşekkür ediyorum, özür dilerim" dedi.