https://sputniknews.com.tr/20230309/cemal-enginyurttan-berna-lacine-ozur-1068032452.html

Cemal Enginyurt'tan Berna Laçin'e özür

Cemal Enginyurt'tan Berna Laçin'e özür

Demokrat Partili Enginyurt, MHP'de olduğu dönemde hedef aldığı Berna Laçin'den özür diledi. 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T13:13+0300

2023-03-09T13:13+0300

2023-03-09T13:13+0300

yaşam

cemal enginyurt

berna laçin

özür

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MHP'de vekilliğinin sürdüğü dönemde Berna Laçin'in oyununu yasaklatmak isteyen ve sosyal medyadan "Ordu'yu AK Parti mi, CHP mi yönetiyor? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Elazığ depremi üzerinden hükümete hakaret eden Berna Laçin 10 Martta Ordu'da ağırlanıyor" mesajı paylaşan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Laçin'den özür diledi.Laçin'in paylaşımını alıntılayan Enginyurt, "8 Mart Dünya Kadınlar günü vesilesiyle, kendisinden özür dileme fırsatı veren Berna Laçin hanımefendiye teşekkür ediyorum, özür dilerim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20211019/oyuncu-berna-lacin-kiraz-pahali-dedigim-icin-beni-ifadeye-cagirdilar-1049961725.html

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cemal enginyurt, berna laçin, özür