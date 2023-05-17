https://sputniknews.com.tr/20230517/bakan-nebati-issizlik-orani-2018den-bu-yana-uc-aylik-bazda-ilk-kez-tek-haneye-dustu-1071217327.html

Bakan Nebati: İşsizlik oranı 2018'den bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştü

Bakan Nebati: İşsizlik oranı 2018'den bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, işsizlik oranının 2018 yılının birinci çeyreğinden bu yana üç aylık bazda ilk kez tek haneye düştüğünü bildirdi. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T14:16+0300

2023-05-17T14:16+0300

2023-05-17T14:16+0300

ekonomi

nureddin nebati

ekonomi

işsizlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/02/1070500927_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b1fe302dccc2c834ab362ae95dca72c.jpg

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Ekonomi Modeli ile güçlü performansını sürdüren ekonominin yeni iş fırsatları oluşturmaya, istihdamda istikrarlı bir şekilde artış kaydetmeye aralıksız devam ettiğini vurguladı.Türkiye İstatistik Kurumunun bugün açıkladığı ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendiren Nebati, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230517/birinci-ceyrek-issizlik-rakamlari-aciklandi-1071201976.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nureddin nebati, ekonomi, işsizlik