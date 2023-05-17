https://sputniknews.com.tr/20230517/altun-charlie-hebdo-adli-cirkin-nesriyat-bir-kez-daha-ne-denli-igrenc-oldugunu-kanitlamis-oldu-1071200769.html
Altun: Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu kanıtlamış oldu
Altun: Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu kanıtlamış oldu
İletişim Başkanı Altun, Charlie Hebdo'nun son olarak Erdoğan'a ilişkin yaptığı karikatüre tepki gösterdi ve "Son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez... 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T09:46+0300
2023-05-17T09:46+0300
2023-05-17T09:47+0300
türkiye
charlie hebdo
charlie hebdo
karikatür
recep tayyip erdoğan
fransa
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Fransız dergi Charlie Hebdo'nun son karikatürünü eleştirdi ve şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230220/deprem-karikaturu-tepki-ceken-charlie-hebdo-hacklendi-turk-genciyim-hicbirinizden-korkum-yok-1067285394.html
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charlie hebdo, charlie hebdo, karikatür, recep tayyip erdoğan, fransa
charlie hebdo, charlie hebdo, karikatür, recep tayyip erdoğan, fransa
Altun: Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu kanıtlamış oldu
09:46 17.05.2023 (güncellendi: 09:47 17.05.2023) Abone ol
İletişim Başkanı Altun, Charlie Hebdo'nun son olarak Erdoğan'a ilişkin yaptığı karikatüre tepki gösterdi ve "Son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Fransız dergi Charlie Hebdo'nun son karikatürünü eleştirdi ve şunları söyledi:
"Provokasyon, hakaret ve küfrün dünya medyasındaki önemli merkezlerinden biri olan Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yaptığı son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu dünyaya kanıtlamış oldu. Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mayıs seçimlerinde elde ettiği büyük başarı, bu şeref yoksunlarının da uykularını kaçırmış, hastalıklı ruh hallerini ortalığa saçıp kinlerini, nefretlerini kusmalarına vesile olmuş. Charlie Hebdo ve türevlerine sesleniyorum: Ne yaparsanız yapın, Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldıramazsınız. Bizi de yolumuzdan döndüremezsiniz. Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz."