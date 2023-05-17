https://sputniknews.com.tr/20230517/altun-charlie-hebdo-adli-cirkin-nesriyat-bir-kez-daha-ne-denli-igrenc-oldugunu-kanitlamis-oldu-1071200769.html

Altun: Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu kanıtlamış oldu

Altun: Charlie Hebdo adlı çirkin neşriyat, bir kez daha ne denli iğrenç olduğunu kanıtlamış oldu

İletişim Başkanı Altun, Charlie Hebdo'nun son olarak Erdoğan'a ilişkin yaptığı karikatüre tepki gösterdi ve "Son ahlak ve insanlık dışı karikatürle bir kez... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T09:46+0300

2023-05-17T09:46+0300

2023-05-17T09:47+0300

türkiye

charlie hebdo

charlie hebdo

karikatür

recep tayyip erdoğan

fransa

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Fransız dergi Charlie Hebdo'nun son karikatürünü eleştirdi ve şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230220/deprem-karikaturu-tepki-ceken-charlie-hebdo-hacklendi-turk-genciyim-hicbirinizden-korkum-yok-1067285394.html

türkiye

fransa

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charlie hebdo, charlie hebdo, karikatür, recep tayyip erdoğan, fransa