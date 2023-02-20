https://sputniknews.com.tr/20230220/deprem-karikaturu-tepki-ceken-charlie-hebdo-hacklendi-turk-genciyim-hicbirinizden-korkum-yok-1067285394.html
Deprem karikatürü tepki çeken Charlie Hebdo hack'lendi: 'Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok'
Deprem karikatürü tepki çeken Charlie Hebdo hack'lendi: 'Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok'
Charlie Hebdo'nun internet sitesi, alınan ekran görüntülerine göre Devran Karaçay isimli bir Türk tarafından hack'lendi. Siteye Atatürk fotoğrafı ve Türk... 20.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-20T18:31+0300
2023-02-20T18:31+0300
2023-02-20T18:31+0300
dünya
charlie hebdo
karikatür
hack
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Fransız dergi Charlie Hebdo'nun internet sitesi Türk hacker Devran Karaçay isimli biri tarafından hacklendi. Siteyi ziyaret edenler Atatürk'ün fotoğrafı ve mehter marşı ile karşılaştı.Sitede ayrıca, "Ben Devran Karaçay bir Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok. Siz alay edemezsiniz sadece alay konusu olursunuz" notunun eklendiği görüldü.Dergi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremlerle ilgili yayılnadığı karikatürde, yıkık binalar resmedilerek '"Tank göndermeye bile gerek yok" yazılmıştı.Anlık olarak Charlie Hebdo'nun internet sitesine ulaşılamıyor.
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charlie hebdo, karikatür, hack
charlie hebdo, karikatür, hack
Deprem karikatürü tepki çeken Charlie Hebdo hack'lendi: 'Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok'
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Charlie Hebdo'nun internet sitesi, alınan ekran görüntülerine göre Devran Karaçay isimli bir Türk tarafından hack'lendi. Siteye Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı konduğu ve "Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok" notu eklendiği görüldü.
Fransız dergi Charlie Hebdo'nun internet sitesi Türk hacker Devran Karaçay isimli biri tarafından hacklendi. Siteyi ziyaret edenler Atatürk'ün fotoğrafı ve mehter marşı ile karşılaştı.
Sitede ayrıca, "Ben Devran Karaçay bir Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok. Siz alay edemezsiniz sadece alay konusu olursunuz" notunun eklendiği görüldü.
Dergi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremlerle ilgili yayılnadığı karikatürde, yıkık binalar resmedilerek '"Tank göndermeye bile gerek yok" yazılmıştı.
Anlık olarak Charlie Hebdo'nun internet sitesine ulaşılamıyor.