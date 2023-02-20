https://sputniknews.com.tr/20230220/deprem-karikaturu-tepki-ceken-charlie-hebdo-hacklendi-turk-genciyim-hicbirinizden-korkum-yok-1067285394.html

Deprem karikatürü tepki çeken Charlie Hebdo hack'lendi: 'Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok'

Deprem karikatürü tepki çeken Charlie Hebdo hack'lendi: 'Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok'

Charlie Hebdo'nun internet sitesi, alınan ekran görüntülerine göre Devran Karaçay isimli bir Türk tarafından hack'lendi. Siteye Atatürk fotoğrafı ve Türk... 20.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-20T18:31+0300

2023-02-20T18:31+0300

2023-02-20T18:31+0300

dünya

charlie hebdo

karikatür

hack

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Fransız dergi Charlie Hebdo'nun internet sitesi Türk hacker Devran Karaçay isimli biri tarafından hacklendi. Siteyi ziyaret edenler Atatürk'ün fotoğrafı ve mehter marşı ile karşılaştı.Sitede ayrıca, "Ben Devran Karaçay bir Türk genciyim hiçbirinizden korkum yok. Siz alay edemezsiniz sadece alay konusu olursunuz" notunun eklendiği görüldü.Dergi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan depremlerle ilgili yayılnadığı karikatürde, yıkık binalar resmedilerek '"Tank göndermeye bile gerek yok" yazılmıştı.Anlık olarak Charlie Hebdo'nun internet sitesine ulaşılamıyor.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

charlie hebdo, karikatür, hack