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ABD’li yatırımcı Rogers: Dolar, dünyanın lider para birimi statüsünü kaybediyor
ABD’li yatırımcı Rogers: Dolar, dünyanın lider para birimi statüsünü kaybediyor
ABD’li yatırım gurusu Jim Rogers, ABD’nin dünyanın en büyük borçlusu durumuna düştüğü için doların liderliğini kaybetmeye başladığı değerlendirmesini yaptı. 17.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-17T22:32+0300
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ekonomi
abd
dolar
dolarsızlaşma
çin
yuan
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Sputnik'e konuşan Rogers, “İnsanlar dolardan vazgeçmeye başlıyor, çünkü ABD tarihin en büyük borçlu ülkesi haline geldi. Birçok insan, bu para birimini kullanmak isteyip istemediği yönünde kafa yoruyor, çünkü gelecekte dolar sorun yaşayabilir” ifadelerini kullandı.Uluslararası para biriminin tamamen tarafsız statüye sahip olması gerektiğini anımsatan Rogers, “Her bir insan, her bir amaç, her bir şey için bu para biriminden yararlanabilmeli. Ama şu anda Washington oyun kurallarını değiştiriyor ve eğer onlar size kızarsa sizi devre dışı bırakabilirler” dedi.Günümüzde ABD’ye dost ülkelerinin bile benzer yaptırıma uğrama olasılığını kabul ettiğini dile getiren yatırımcı, “Bu nedenle, şimdi ABD’nin birçok dostu dolarla rekabet edebilecek bir şeyler arıyor. Bu süreç hızlanıyor, çünkü ABD’nin birçok ortağı başlarına bir şey gelebileceğinden endişe ediyor” yorumunu yaptı.Ama henüz doların yerini alabilecek veya en azından onunla rekabet edecek bir para biriminin bulunmadığını kaydeden Rogers, Çin para birimi yuan’ın tamamen konvertibl bir para birimi olmadığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Doların yerini alacak para biriminin ne olacağını bilmiyorum ama dünya hareket ediyor. ABD’nin birçok dostu dolarla rekabet edecek ve sonunda onun yerini alacak bir şeyler bulmaya çalışıyor. Bu olacak. Hep olmuştur. Ve ABD’nin zamanı sona erecek. Aynısı doların da başına gelecek.”
https://sputniknews.com.tr/20230517/rusya-ve-iran-ikili-ticarette-yuana-gecmeyi-gorusuyor-1071236878.html
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abd, dolar, dolarsızlaşma, çin, yuan
abd, dolar, dolarsızlaşma, çin, yuan

ABD’li yatırımcı Rogers: Dolar, dünyanın lider para birimi statüsünü kaybediyor

22:32 17.05.2023
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Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.05.2023
© İHA
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ABD’li yatırım gurusu Jim Rogers, ABD’nin dünyanın en büyük borçlusu durumuna düştüğü için doların liderliğini kaybetmeye başladığı değerlendirmesini yaptı.
Sputnik'e konuşan Rogers, “İnsanlar dolardan vazgeçmeye başlıyor, çünkü ABD tarihin en büyük borçlu ülkesi haline geldi. Birçok insan, bu para birimini kullanmak isteyip istemediği yönünde kafa yoruyor, çünkü gelecekte dolar sorun yaşayabilir” ifadelerini kullandı.
Uluslararası para biriminin tamamen tarafsız statüye sahip olması gerektiğini anımsatan Rogers, “Her bir insan, her bir amaç, her bir şey için bu para biriminden yararlanabilmeli. Ama şu anda Washington oyun kurallarını değiştiriyor ve eğer onlar size kızarsa sizi devre dışı bırakabilirler” dedi.
Günümüzde ABD’ye dost ülkelerinin bile benzer yaptırıma uğrama olasılığını kabul ettiğini dile getiren yatırımcı, “Bu nedenle, şimdi ABD’nin birçok dostu dolarla rekabet edebilecek bir şeyler arıyor. Bu süreç hızlanıyor, çünkü ABD’nin birçok ortağı başlarına bir şey gelebileceğinden endişe ediyor” yorumunu yaptı.
Ama henüz doların yerini alabilecek veya en azından onunla rekabet edecek bir para biriminin bulunmadığını kaydeden Rogers, Çin para birimi yuan’ın tamamen konvertibl bir para birimi olmadığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Doların yerini alacak para biriminin ne olacağını bilmiyorum ama dünya hareket ediyor. ABD’nin birçok dostu dolarla rekabet edecek ve sonunda onun yerini alacak bir şeyler bulmaya çalışıyor. Bu olacak. Hep olmuştur. Ve ABD’nin zamanı sona erecek. Aynısı doların da başına gelecek.”
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