ABD'li vekil George Santos'un Temsilciler Meclisi'nden ihracı için oylama yapılması bekleniyor

ABD Temsilciler Meclisi'nde hakkındaki 'elektronik dolandırıcılık', 'para aklama', 'kamu fonlarının çalınması' ve 'yanlış beyanda bulunma' suçlamalarıyla dava... 17.05.2023, Sputnik Türkiye

Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Milletvekili Robert Garcia, 'elektronik dolandırıcılık', 'para aklama', 'kamu fonlarının çalınması' ve 'yanlış beyanda bulunmak' gibi suçlamalardan 10 Mayıs'ta gözaltına alınan ve aynı gün kefaletle serbest bırakılan Cumhuriyetçi Milletvekili Santos'un meclisten ihraç edilmesini öngören karar tasarısını sundu.Garcia, şunları kaydetti: "George Santos bir sahtekar ve yalancı ve meclis tarafından ihraç edilmesi gerekiyor. Federal savcıların Santos'a karşı 13 suç duyurusunda bulunduğu haberi (Temsilciler Meclisi Başkanı) Kevin McCarthy için bardağı taşıran son damla olmalıydı ancak o harekete geçmeyi reddediyor. Cumhuriyetçilerin artık Amerikalılara, herkesçe bilinen bir suçlunun Temsilciler Meclisi'nde görev yapmaması gerektiğini gösterme şansı var."McCarthy ise Santos hakkındaki suçlamaların ciddi olduğunu düşündüğünü belirterek, konuyla Meclis Etik Komisyonu'nun ilgilenmesi gerektiğini söyledi fakat ihraç edilmesini desteklemedi.Karar tasarısıyla ilgili oylamanın iki yasama günü içerisinde Temsilciler Meclisi'nde gündeme gelmesi bekleniyor. Ancak tasarının Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinden geçmesi beklenmiyor.Gözaltına alınan Santos yarım milyon kefaletle serbest bırakılmıştıGeçen hafta New York'ta bir federal mahkemede gözaltına alınan Santos, 13 maddelik iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.Milletvekili hakkında hazırlanan iddianamede Santos'un kampanya bağışlarını lüks marka kıyafetler ve kişisel harcamaları için kullandığı, Kovid-19 sürecinde yapılan işsizlik yardımlarına hileli şekilde başvurduğu, mali durumu hakkında meclise yanlış beyan verdiği ve seçmenlerini yanılttığı gibi iddialar yer alıyor.500 bin dolar kefaletle serbest bırakılan Santos, hakkındaki iddianameyi 'cadı avı' olarak nitelemiş ve görevinden istifa etmeyeceğini açıklamıştı.Temsilciler Meclisi tarafından soruşturuluyordu8 Kasım 2022 ara seçimlerinde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesi'nden (NYU) mezun olduğunu iddia etmişti.NYU yetkilileri, üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu. Santos'un, seçim kampanyasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.Seçim döneminde 'onurlu bir Yahudi' olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katoliğim. Anne tarafımın Yahudi kökenli olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim" ifadesini kullanmıştı.Ayrıca Federal Seçim Komisyonu'na (FEC) kayıtlı olmadan seçim kampanyası için bir grubun para toplaması ve 2020-2022 döneminde kişisel servetindeki ani artışa ilişkin bilgilerin ortaya çıkması, Santos'un finansman yasalarını ihmal etmiş olabileceği iddialarını gündeme getirmişti.Santos, 31 Ocak'ta, yeni atandığı Temsilciler Meclisi Küçük İşletmeler Komitesi ile Uzay ve Teknoloji Komitesi üyeliklerinden 'işler yoluna girene kadar geçici olarak' ayrılacağını duyurmuştu.Son olarak Santos'un ofisinde kısa süre çalıştığını söyleyen Derek Myers, milletvekilinin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.Santos, hakkındaki iddialar nedeniyle bir süredir Temsilciler Meclisi Etik Komitesi tarafından soruşturuluyordu.

