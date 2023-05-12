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ABD Temsilciler Meclisi üyesi Santos, Brezilya’da bir mağazada hırsızlık yaptığını itiraf etti
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Santos, Brezilya’da bir mağazada hırsızlık yaptığını itiraf etti
ABD'de dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan Cumhuriyetçi milletvekili George Santos’un Brezilya’da bir mağazadan hırsızlık yaptığını itiraf etti. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
abd
abd temsilciler meclisi
george santos
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The Washington Post, Brezilya’da bir mağazada gerçekleşen hırsızlıkla ilgili davanın yaklaşık 15 yıldır devam ettiğini bildirdi. Brezilyalı yetkililerin verdiği bilgiye göre, 2008 yılında henüz 19 yaşında olan Santos, Rio de Janeiro’daki küçük bir mağazadan kıyafet ve ayakkabı almak için 430 dolarlık iki sahte çek yazdı. Dükkan sahibi hemen polise şikayet etti ve Santos hırsızlıkla suçlandı.Santos, 11 Mayıs Perşembe günü, video konferans yoluyla Brezilya’daki mahkeme duruşmasına katıldı. Suçunu kabul eden ABD’li milletvekili, aleyhindeki ceza davasının düşürülmesi durumunda tazminat ve para cezasını ödemeyi kabul etti. Mahkeme, 2 bin dolar para cezası ve 2800 dolar tazminat ödemesi için Santos’a 30 gün süre verdi. Davanın, ödemeler yapıldıktan sonra kapatılacağı kaydedildi.Anlaşmanın 34 yaşındaki Santos’un aynı anda iki ülkede cezai kovuşturmayla uğraşmak zorunda kalmayacağı anlamına geldiği ifade edildi.Santos, geçen çarşamba günü dolandırıcılık, kara para aklama ve yanlış beyanda bulunma suçlarından gözaltına alınmıştı. New York’taki duruşmada, 13 maddelik suçlamaların tümünü reddeden politikacı, 500 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.
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abd, abd temsilciler meclisi, george santos

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Santos, Brezilya’da bir mağazada hırsızlık yaptığını itiraf etti

22:02 12.05.2023 (güncellendi: 22:03 12.05.2023)
© AFP 2023George Santos
George Santos - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AFP 2023
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ABD'de dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan Cumhuriyetçi milletvekili George Santos’un Brezilya’da bir mağazadan hırsızlık yaptığını itiraf etti.
The Washington Post, Brezilya’da bir mağazada gerçekleşen hırsızlıkla ilgili davanın yaklaşık 15 yıldır devam ettiğini bildirdi. Brezilyalı yetkililerin verdiği bilgiye göre, 2008 yılında henüz 19 yaşında olan Santos, Rio de Janeiro’daki küçük bir mağazadan kıyafet ve ayakkabı almak için 430 dolarlık iki sahte çek yazdı. Dükkan sahibi hemen polise şikayet etti ve Santos hırsızlıkla suçlandı.
Santos, 11 Mayıs Perşembe günü, video konferans yoluyla Brezilya’daki mahkeme duruşmasına katıldı. Suçunu kabul eden ABD’li milletvekili, aleyhindeki ceza davasının düşürülmesi durumunda tazminat ve para cezasını ödemeyi kabul etti. Mahkeme, 2 bin dolar para cezası ve 2800 dolar tazminat ödemesi için Santos’a 30 gün süre verdi. Davanın, ödemeler yapıldıktan sonra kapatılacağı kaydedildi.
Anlaşmanın 34 yaşındaki Santos’un aynı anda iki ülkede cezai kovuşturmayla uğraşmak zorunda kalmayacağı anlamına geldiği ifade edildi.
Santos, geçen çarşamba günü dolandırıcılık, kara para aklama ve yanlış beyanda bulunma suçlarından gözaltına alınmıştı. New York’taki duruşmada, 13 maddelik suçlamaların tümünü reddeden politikacı, 500 bin dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.
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