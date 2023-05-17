https://sputniknews.com.tr/20230517/abdli-gazeteci-hersh-bir-grup-ulke-zelenskiyi-ihtilafi-sonlandirmaya-cagiriyor-1071202085.html

ABD'li gazeteci Hersh: Bir grup ülke, Zelenskiy'i ihtilafı sonlandırmaya çağırıyor

ABD'li gazeteci Hersh: Bir grup ülke, Zelenskiy'i ihtilafı sonlandırmaya çağırıyor

ABD'li gazeteci Hersh, Polonya liderliğindeki bir grup ülkenin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e ihtilafı sonlandırma çağrısı yaptığını belirtti. 17.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-17T10:39+0300

2023-05-17T10:39+0300

2023-05-17T10:39+0300

ukrayna krizi

seymour hersh

ukrayna

vladimir zelenskiy

savaş

barış

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Pulitzer ödüllü 85 yaşındaki Seymour Hersh, Substack platformunda yer verdiği haberinde Polonya liderliğindeki bir grup ülkenin gizli kapaklı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e ihtilafı sonlandırma çağrısı yaptığını açıkladı. Hersh, “Grup, gizli bir şekilde Zelenskiy'i, bunun için istifa etmesi gerekse de savaşı sona erdirmenin bir yolunu bulmaya ve ulusunu yeniden inşa etme sürecinin başlamasına imkan tanımaya çağırdı” ifadelerini kullandı. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) içinde bilinen verilere atıfta bulunulan makalede, ‘Zelenskiy’in kıpırdamadığı’ ve aynı zamanda ‘komşularının’ desteğini kaybetmeye başladığı kaydedildi. Bazı ABD istihbarat yetkililerine gizlice aktarılan bilgilere göre, Polonya liderliğindeki ülkeler grubunda ayrıca Macaristan, Litvanya, Estonya ve Letonya gibi ülkeler de yer alıyor.

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