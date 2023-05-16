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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/abdnin-ukraynaya-donuk-askeri-yardimlari-agustos-ayindan-sonra-kesilebilir-1071191049.html
'ABD'nin Ukrayna'ya dönük askeri yardımları ağustos ayından sonra kesilebilir'
'ABD'nin Ukrayna'ya dönük askeri yardımları ağustos ayından sonra kesilebilir'
ABD Savunma Bakanlığı raporuna göre Biden yönetimi tarafından herhangi bir adım atılmaması halinde ABD, Kongre'nin Ukrayna için ayırdığı bütçeyi tüketme... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T23:05+0300
2023-05-16T23:05+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
joe biden
yardım
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Defense One portalının ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine dayandırdığı haberine göre Başkan Joe Biden yönetimi tarafından herhangi bir adım atılmaması halinde Washinton, Kongre'nin Ukrayna için ayırdığı bütçeyi tüketme riskiyle karşı karşıya ve buna bağlı olarak Kiev'e askeri yardım akışı yavaşlayabilir ya da ağustos ayından sonra kesilebilir.Verilere göre ABD'nin yasama organları geçen yıl Ukrayna'ya 48.9 milyar dolar değerinde askeri yardımda bulunurken ilaveten 36.4 milyar dolar değerinde güvenlik yardımı teslim edildi ya da sözleşmeye bağlandı.Kalan 11.3 milyar doların yaklaşık dört ay içinde tükenmesi bekleniyor.Pentagon'un raporunda, Ukrayna'ya yönelik yeni bir ek finansman paketinin onaylanması için Biden yönetiminin resmi bir talep göndermesi gerektiği, fakat şu ana kadar bunu yapmadığı vurgulandı.Haberde, ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi John Herbst'in, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerle yaptığı görüşmelere dayanarak Biden yönetiminin bu yıl ciddi bir yardım paketiyle ilerlemeyi planladığına inandığını söylediği aktarıldı.'Ukrayna'nın karşı taarruzu başarısız olursa destek duracak'Raporda adı geçen bir Kongre üyesine göre Biden yönetimi, Ukrayna'nın karşı taarruzunun başarısız olması halinde Kiev'e destek vermeye devam etmeyecek, zira Biden konunun 2024 başkanlık kampanyası sırasında öne çıkmasını istemiyor.Haberde, bir başka Kongre üyesinin de Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya yönelik bir sonraki ek pakete ilişkin bilgi taleplerine 'sükunetle' yanıt verildiğine işaret ettiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/kievden-yeni-itiraf-ukraynanin-bircok-unlu-rusun-oldurulmesinde-parmagi-var-1071189071.html
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abd, ukrayna, joe biden, yardım

'ABD'nin Ukrayna'ya dönük askeri yardımları ağustos ayından sonra kesilebilir'

23:05 16.05.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, "Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO'ya taahhütlerini tekrar dile getirmek istediğini belirterek, Beşinci Madde kutsal bir taahhüttür. Kelimenin tam anlamıyla NATO'nun her santimini savunacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Savunma Bakanlığı raporuna göre Biden yönetimi tarafından herhangi bir adım atılmaması halinde ABD, Kongre'nin Ukrayna için ayırdığı bütçeyi tüketme riskiyle karşı karşıya ve buna bağlı olarak Kiev'e askeri yardım akışı yavaşlayabilir ya da ağustos ayından sonra kesilebilir.
Defense One portalının ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) verilerine dayandırdığı haberine göre Başkan Joe Biden yönetimi tarafından herhangi bir adım atılmaması halinde Washinton, Kongre'nin Ukrayna için ayırdığı bütçeyi tüketme riskiyle karşı karşıya ve buna bağlı olarak Kiev'e askeri yardım akışı yavaşlayabilir ya da ağustos ayından sonra kesilebilir.
Verilere göre ABD'nin yasama organları geçen yıl Ukrayna'ya 48.9 milyar dolar değerinde askeri yardımda bulunurken ilaveten 36.4 milyar dolar değerinde güvenlik yardımı teslim edildi ya da sözleşmeye bağlandı.
Kalan 11.3 milyar doların yaklaşık dört ay içinde tükenmesi bekleniyor.
Pentagon'un raporunda, Ukrayna'ya yönelik yeni bir ek finansman paketinin onaylanması için Biden yönetiminin resmi bir talep göndermesi gerektiği, fakat şu ana kadar bunu yapmadığı vurgulandı.
Haberde, ABD'nin eski Kiev Büyükelçisi John Herbst'in, konuyla ilgili bilgi sahibi kişilerle yaptığı görüşmelere dayanarak Biden yönetiminin bu yıl ciddi bir yardım paketiyle ilerlemeyi planladığına inandığını söylediği aktarıldı.

'Ukrayna'nın karşı taarruzu başarısız olursa destek duracak'

Raporda adı geçen bir Kongre üyesine göre Biden yönetimi, Ukrayna'nın karşı taarruzunun başarısız olması halinde Kiev'e destek vermeye devam etmeyecek, zira Biden konunun 2024 başkanlık kampanyası sırasında öne çıkmasını istemiyor.
Haberde, bir başka Kongre üyesinin de Senato ve Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna'ya yönelik bir sonraki ek pakete ilişkin bilgi taleplerine 'sükunetle' yanıt verildiğine işaret ettiği belirtildi.
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