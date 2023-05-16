https://sputniknews.com.tr/20230516/kievden-yeni-itiraf-ukraynanin-bircok-unlu-rusun-oldurulmesinde-parmagi-var-1071189071.html

Kiev'den yeni itiraf: Ukrayna'nın birçok ünlü Rus'un öldürülmesinde parmağı var

Kiev'den yeni itiraf: Ukrayna'nın birçok ünlü Rus'un öldürülmesinde parmağı var

Ukrayna Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Budanov, Kiev'in çok sayıda ünlü Rusya vatandaşının öldürülmesinde parmağı bulunduğunu itiraf etti. Rusya Dışişleri... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T21:53+0300

2023-05-16T21:53+0300

2023-05-16T21:53+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

suikast

kirill budanov

mariya zaharova

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Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi (GUR) Başkanı Kirill Budanov, bir YouTube kanalına verdiği röportajda, Kiev'in düzenlediği suikastlere ilişkin itirafta bulundu.Budanov, 'Kiev'in elinin' suikast için ünlü Rus gazeteciler Vladimir Solovyev ve Margarita Simonyan'a, ünlü siyaset bilimci Aleksandr Dugin'e kadar uzanabilip uzanamayacağının sorulması üzerine, "Biz halihazırda birçok kişiye 'uzandık', bunlar arasında kamuoyunun tanıdığı kişiler de var" yanıtını verdi.Budanov, Kiev'in suikast düzenlediği ünlü Rusların adlarını söylemeyi reddetti.'Rusya ordusu, dünyanın en güçlü ordularından biri'Bu arada Budanov, Rusya ordusunun dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu söyledi.Bununla birlikte Budanov, Rusya ordusunun ilk 3'te yer almadığını ancak kesinlikle ilk 10'da olduğunu öne sürdü.'Kiev'deki temsilciler terörist'Budanov'un ünlü Ruslara yönelik suikastlara ilişkin açıklamasına ilk tepki Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi.Telegram hesabından bir mesaj paylaşan Zaharova, "Teröristler. Kiev rejimini meşru gösterenler ve ona sponsorluk yapanlar ise teröristlerin yardakçıları" ifadelerini kullandı.Zaharova, "BM'dekiler yine mi görmezden geliyor?" sorusunu da yöneltti.

https://sputniknews.com.tr/20230516/medvedev-nato-rusya-dusuncesiyle-uykuya-daliyor-ve-uyaniyor-1071164308.html

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