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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/yeni-mecliste-ad-soyad-tablosu-31-milletvekili-ayni-isme-sahip-en-yaygin-isim-mehmet-1071180532.html
Yeni Meclis'te ad-soyad tablosu: 31 milletvekili aynı isme sahip, en yaygın isim 'Mehmet'
Yeni Meclis'te ad-soyad tablosu: 31 milletvekili aynı isme sahip, en yaygın isim 'Mehmet'
Milletvekili genel seçimleri sonucu oluşan 28. Dönem Parlamentosu'nda en yaygın iki isim Mehmet ve Mustafa olarak sıralandı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T16:48+0300
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2023 türkiye seçimleri
tbmm
isim
soyad
milletvekili
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14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM'ye giren 600 milletvekili arasında en fazla Mehmet isimli milletvekili yer alacak. 31 milletvekili Mehmet ismini taşırken bunu 26 Mustafa isimli milletvekili takip ediyor.Ali ve Ahmet isimli 16 milletvekilinin bulunacağı Meclis’te, 12 Hasan, 9'ar İsmail ve Ömer, 8'er İbrahim ve Murat adında milletvekili olacak.Yeni dönemde 10 milletvekili Kaya soyadını taşırken 8 Demir, 7 Şahin, 6 Öztürk ve 5 Çelik soyadlı milletvekili bulunacak.
https://sputniknews.com.tr/20230516/121-kadin-mecliste-kadin-vekil-orani-5te-1-oldu-1071165668.html
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tbmm, isim, soyad, milletvekili
tbmm, isim, soyad, milletvekili

Yeni Meclis'te ad-soyad tablosu: 31 milletvekili aynı isme sahip, en yaygın isim 'Mehmet'

16:48 16.05.2023 (güncellendi: 16:55 16.05.2023)
© AAMeclis'teki kadın temsili Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde
Meclis'teki kadın temsili Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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Milletvekili genel seçimleri sonucu oluşan 28. Dönem Parlamentosu'nda en yaygın iki isim Mehmet ve Mustafa olarak sıralandı.
14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM'ye giren 600 milletvekili arasında en fazla Mehmet isimli milletvekili yer alacak. 31 milletvekili Mehmet ismini taşırken bunu 26 Mustafa isimli milletvekili takip ediyor.
Ali ve Ahmet isimli 16 milletvekilinin bulunacağı Meclis’te, 12 Hasan, 9'ar İsmail ve Ömer, 8'er İbrahim ve Murat adında milletvekili olacak.
Yeni dönemde 10 milletvekili Kaya soyadını taşırken 8 Demir, 7 Şahin, 6 Öztürk ve 5 Çelik soyadlı milletvekili bulunacak.
Meclis'teki kadın temsili Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
MULTİMEDYA
121 kadın Meclis'te: Kadın vekil oranı 5'te 1 oldu
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