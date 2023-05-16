https://sputniknews.com.tr/20230516/yeni-mecliste-ad-soyad-tablosu-31-milletvekili-ayni-isme-sahip-en-yaygin-isim-mehmet-1071180532.html
Yeni Meclis'te ad-soyad tablosu: 31 milletvekili aynı isme sahip, en yaygın isim 'Mehmet'
Yeni Meclis'te ad-soyad tablosu: 31 milletvekili aynı isme sahip, en yaygın isim 'Mehmet'
Milletvekili genel seçimleri sonucu oluşan 28. Dönem Parlamentosu'nda en yaygın iki isim Mehmet ve Mustafa olarak sıralandı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T16:48+0300
2023-05-16T16:48+0300
2023-05-16T16:55+0300
2023 türkiye seçimleri
tbmm
isim
soyad
milletvekili
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14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM'ye giren 600 milletvekili arasında en fazla Mehmet isimli milletvekili yer alacak. 31 milletvekili Mehmet ismini taşırken bunu 26 Mustafa isimli milletvekili takip ediyor.Ali ve Ahmet isimli 16 milletvekilinin bulunacağı Meclis’te, 12 Hasan, 9'ar İsmail ve Ömer, 8'er İbrahim ve Murat adında milletvekili olacak.Yeni dönemde 10 milletvekili Kaya soyadını taşırken 8 Demir, 7 Şahin, 6 Öztürk ve 5 Çelik soyadlı milletvekili bulunacak.
https://sputniknews.com.tr/20230516/121-kadin-mecliste-kadin-vekil-orani-5te-1-oldu-1071165668.html
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tbmm, isim, soyad, milletvekili
tbmm, isim, soyad, milletvekili
Yeni Meclis'te ad-soyad tablosu: 31 milletvekili aynı isme sahip, en yaygın isim 'Mehmet'
16:48 16.05.2023 (güncellendi: 16:55 16.05.2023) Abone ol
Milletvekili genel seçimleri sonucu oluşan 28. Dönem Parlamentosu'nda en yaygın iki isim Mehmet ve Mustafa olarak sıralandı.
14 Mayıs seçimlerinin ardından TBMM'ye giren 600 milletvekili arasında en fazla Mehmet isimli milletvekili yer alacak. 31 milletvekili Mehmet ismini taşırken bunu 26 Mustafa isimli milletvekili takip ediyor.
Ali ve Ahmet isimli 16 milletvekilinin bulunacağı Meclis’te, 12 Hasan, 9'ar İsmail ve Ömer, 8'er İbrahim ve Murat adında milletvekili olacak.
Yeni dönemde 10 milletvekili Kaya soyadını taşırken 8 Demir, 7 Şahin, 6 Öztürk ve 5 Çelik soyadlı milletvekili bulunacak.