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121 kadın Meclis'te: Kadın vekil oranı 5'te 1 oldu
121 kadın Meclis'te: Kadın vekil oranı 5'te 1 oldu
Cumhuriyet tarihi boyunca kadın milletvekillerinin Meclis'teki temsili, 28. Dönem parlamentosunda en yüksek seviyeye çıktı. Kesin olmayan sonuçlara göre... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet
kadın milletvekili
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Cumhuriyet tarihi boyunca kadın milletvekillerinin temsili, 28. Dönem parlamentosunda en yüksek seviyeye çıktı.Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Bu dönemde kadın milletvekillerinin siyasetteki temsil oranı yükseldi.Kesin olmayan sonuçlara göre, Meclis'e giren 600 milletvekilinin 121'ini kadınlar, 479'unu erkekler oluşturdu.27. Dönem parlamentosunda yüzde 17.1 olan kadın temsil oranı, 28. Dönem'de yüzde 20.1'e yükseldi.Meclis'e oran olarak en fazla kadın milletvekili Yeşil Sol Parti'den girdi. Yeşil Sol Parti'den sonra en çok kadın milletvekili olan partiler sırasıyla AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP oldu.AK Parti'den 50, CHP ve Yeşil Sol Parti'den 30'ar, İyi Partiden 6, MHP'den 4, Türkiye İşçi Partisinden ise 1 kadın milletvekili TBMM'de yer aldı.
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cumhuriyet, kadın milletvekili, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), fotoğraf, ak parti, фото
cumhuriyet, kadın milletvekili, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), fotoğraf, ak parti, фото

121 kadın Meclis'te: Kadın vekil oranı 5'te 1 oldu

13:14 16.05.2023 (güncellendi: 13:18 16.05.2023)
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Cumhuriyet tarihi boyunca kadın milletvekillerinin Meclis'teki temsili, 28. Dönem parlamentosunda en yüksek seviyeye çıktı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Meclis'e giren 600 milletvekilinin 121'i kadınlardan oluştu.
Cumhuriyet tarihi boyunca kadın milletvekillerinin temsili, 28. Dönem parlamentosunda en yüksek seviyeye çıktı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Bu dönemde kadın milletvekillerinin siyasetteki temsil oranı yükseldi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Meclis'e giren 600 milletvekilinin 121'ini kadınlar, 479'unu erkekler oluşturdu.
27. Dönem parlamentosunda yüzde 17.1 olan kadın temsil oranı, 28. Dönem'de yüzde 20.1'e yükseldi.
Meclis'e oran olarak en fazla kadın milletvekili Yeşil Sol Parti'den girdi. Yeşil Sol Parti'den sonra en çok kadın milletvekili olan partiler sırasıyla AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP oldu.
AK Parti'den 50, CHP ve Yeşil Sol Parti'den 30'ar, İyi Partiden 6, MHP'den 4, Türkiye İşçi Partisinden ise 1 kadın milletvekili TBMM'de yer aldı.
© HaberTürk/Merve ElmacıAK Parti'nin 267 milletvekilinin 50'si kadınlardan oluştu. Buna göre, 27. Dönem'de AK Parti'nin yüzde 17.9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 18.7'ye çıktı. Yeşil Sol Parti'nin 61 milletvekilinden 30'unu kadınlar oluşturdu. Yeşil Sol Parti'de kadın temsil oranı yüzde 49 ile diğer partilere göre en yüksek düzeyde. 169 milletvekilinin 30'u kadın milletvekili olan CHP'nin, 27. Dönem'de yüzde 12.2 olan kadın milletvekili oranı yüzde 17'ye ulaştı. 50 milletvekilinden yalnızca 4'ü kadın olan MHP'nin geride kalan yasama döneminde yüzde 10 olan kadın milletvekili oranı ise yüzde 8'e düştü.
Meclis'teki kadın temsili Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde - Sputnik Türkiye
1/6
© HaberTürk/Merve Elmacı
AK Parti'nin 267 milletvekilinin 50'si kadınlardan oluştu. Buna göre, 27. Dönem'de AK Parti'nin yüzde 17.9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 18.7'ye çıktı. Yeşil Sol Parti'nin 61 milletvekilinden 30'unu kadınlar oluşturdu. Yeşil Sol Parti'de kadın temsil oranı yüzde 49 ile diğer partilere göre en yüksek düzeyde. 169 milletvekilinin 30'u kadın milletvekili olan CHP'nin, 27. Dönem'de yüzde 12.2 olan kadın milletvekili oranı yüzde 17'ye ulaştı. 50 milletvekilinden yalnızca 4'ü kadın olan MHP'nin geride kalan yasama döneminde yüzde 10 olan kadın milletvekili oranı ise yüzde 8'e düştü.
© AA

Genel başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı 44 milletvekili bulunan İYİ Parti’de 6 kadın milletvekili seçildi. İYİ Parti'nin, 27. Dönem'de yüzde 6.9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 13.7'ye yükseldi.

Genel başkanlığını Meral Akşener&#x27;in yaptığı 44 milletvekili bulunan İYİ Parti’de 6 kadın milletvekili seçildi. İYİ Parti&#x27;nin, 27. Dönem&#x27;de yüzde 6.9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 13.7&#x27;ye yükseldi. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA

Genel başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı 44 milletvekili bulunan İYİ Parti’de 6 kadın milletvekili seçildi. İYİ Parti'nin, 27. Dönem'de yüzde 6.9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 13.7'ye yükseldi.

© AA28. Dönem parlamentosunda 31 ilden kadın milletvekili yer almayacak. Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak kadın milletvekilleri tarafından Meclis'te temsil edilmeyecek.
Meclis'teki kadın temsili Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde - Sputnik Türkiye
3/6
© AA
28. Dönem parlamentosunda 31 ilden kadın milletvekili yer almayacak. Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak kadın milletvekilleri tarafından Meclis'te temsil edilmeyecek.
© Twitter / Leyla Şahin Usta

AK Parti'nin 267 milletvekilinin 50'si kadınlardan oluştu. Buna göre, 27. Dönem'de AK Parti'nin yüzde 17.9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 18.7'ye çıktı.

(Fotoğraf: AK Parti Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta)

AK Parti&#x27;nin 267 milletvekilinin 50&#x27;si kadınlardan oluştu. Buna göre, 27. Dönem&#x27;de AK Parti&#x27;nin yüzde 17.9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 18.7&#x27;ye çıktı.(Fotoğraf: AK Parti Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta) - Sputnik Türkiye
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© Twitter / Leyla Şahin Usta

AK Parti'nin 267 milletvekilinin 50'si kadınlardan oluştu. Buna göre, 27. Dönem'de AK Parti'nin yüzde 17.9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 18.7'ye çıktı.

(Fotoğraf: AK Parti Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta)

© Twitter/Rümeysa Kadak28. Dönem parlamentosunun en gençleri de kadınlardan oluştu. AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir 25, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ise 27 yaşında.
Meclis'teki kadın temsili Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde - Sputnik Türkiye
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© Twitter/Rümeysa Kadak
28. Dönem parlamentosunun en gençleri de kadınlardan oluştu. AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir 25, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ise 27 yaşında.
© Zehranur Aydemir

Meclis'te kadın milletvekili oranı 2007'den itibaren artışa geçti. 550 milletvekilinin görev yaptığı Meclis'te kadın temsil oranı 2007'de yüzde 9.1; 2011'de yüzde 14.3; 2015'te (7 Haziran) yüzde 17.6; 2015'te (1 Kasım) ise yüzde 14.7; 600 milletvekilinin yer aldığı 27. Dönem parlamentosunda da kadın temsili yüzde 17.1 oranında gerçekleşti. Kadın temsil oranı 28. Dönem parlamentosunda ise yüzde 20.1'e ulaştı.

(Fotoğraf: AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir)

Meclis&#x27;te kadın milletvekili oranı 2007&#x27;den itibaren artışa geçti. 550 milletvekilinin görev yaptığı Meclis&#x27;te kadın temsil oranı 2007&#x27;de yüzde 9.1; 2011&#x27;de yüzde 14.3; 2015&#x27;te (7 Haziran) yüzde 17.6; 2015&#x27;te (1 Kasım) ise yüzde 14.7; 600 milletvekilinin yer aldığı 27. Dönem parlamentosunda da kadın temsili yüzde 17.1 oranında gerçekleşti. Kadın temsil oranı 28. Dönem parlamentosunda ise yüzde 20.1&#x27;e ulaştı. (Fotoğraf: AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir) - Sputnik Türkiye
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© Zehranur Aydemir

Meclis'te kadın milletvekili oranı 2007'den itibaren artışa geçti. 550 milletvekilinin görev yaptığı Meclis'te kadın temsil oranı 2007'de yüzde 9.1; 2011'de yüzde 14.3; 2015'te (7 Haziran) yüzde 17.6; 2015'te (1 Kasım) ise yüzde 14.7; 600 milletvekilinin yer aldığı 27. Dönem parlamentosunda da kadın temsili yüzde 17.1 oranında gerçekleşti. Kadın temsil oranı 28. Dönem parlamentosunda ise yüzde 20.1'e ulaştı.

(Fotoğraf: AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir)

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