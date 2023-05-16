121 kadın Meclis'te: Kadın vekil oranı 5'te 1 oldu

© HaberTürk/Merve Elmacı AK Parti'nin 267 milletvekilinin 50'si kadınlardan oluştu. Buna göre, 27. Dönem'de AK Parti'nin yüzde 17.9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 18.7'ye çıktı. Yeşil Sol Parti'nin 61 milletvekilinden 30'unu kadınlar oluşturdu. Yeşil Sol Parti'de kadın temsil oranı yüzde 49 ile diğer partilere göre en yüksek düzeyde. 169 milletvekilinin 30'u kadın milletvekili olan CHP'nin, 27. Dönem'de yüzde 12.2 olan kadın milletvekili oranı yüzde 17'ye ulaştı. 50 milletvekilinden yalnızca 4'ü kadın olan MHP'nin geride kalan yasama döneminde yüzde 10 olan kadın milletvekili oranı ise yüzde 8'e düştü.