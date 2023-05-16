121 kadın Meclis'te: Kadın vekil oranı 5'te 1 oldu
Genel başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı 44 milletvekili bulunan İYİ Parti’de 6 kadın milletvekili seçildi. İYİ Parti'nin, 27. Dönem'de yüzde 6.9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 13.7'ye yükseldi.
Genel başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı 44 milletvekili bulunan İYİ Parti’de 6 kadın milletvekili seçildi. İYİ Parti'nin, 27. Dönem'de yüzde 6.9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 13.7'ye yükseldi.
AK Parti'nin 267 milletvekilinin 50'si kadınlardan oluştu. Buna göre, 27. Dönem'de AK Parti'nin yüzde 17.9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 18.7'ye çıktı.
(Fotoğraf: AK Parti Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta)
AK Parti'nin 267 milletvekilinin 50'si kadınlardan oluştu. Buna göre, 27. Dönem'de AK Parti'nin yüzde 17.9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 18.7'ye çıktı.
(Fotoğraf: AK Parti Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta)
Meclis'te kadın milletvekili oranı 2007'den itibaren artışa geçti. 550 milletvekilinin görev yaptığı Meclis'te kadın temsil oranı 2007'de yüzde 9.1; 2011'de yüzde 14.3; 2015'te (7 Haziran) yüzde 17.6; 2015'te (1 Kasım) ise yüzde 14.7; 600 milletvekilinin yer aldığı 27. Dönem parlamentosunda da kadın temsili yüzde 17.1 oranında gerçekleşti. Kadın temsil oranı 28. Dönem parlamentosunda ise yüzde 20.1'e ulaştı.
(Fotoğraf: AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir)
Meclis'te kadın milletvekili oranı 2007'den itibaren artışa geçti. 550 milletvekilinin görev yaptığı Meclis'te kadın temsil oranı 2007'de yüzde 9.1; 2011'de yüzde 14.3; 2015'te (7 Haziran) yüzde 17.6; 2015'te (1 Kasım) ise yüzde 14.7; 600 milletvekilinin yer aldığı 27. Dönem parlamentosunda da kadın temsili yüzde 17.1 oranında gerçekleşti. Kadın temsil oranı 28. Dönem parlamentosunda ise yüzde 20.1'e ulaştı.
(Fotoğraf: AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir)