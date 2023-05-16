https://sputniknews.com.tr/20230516/ukrayna-ingiltereden-ozel-yapim-uzun-menzilli-siha-alacak-1071190926.html
Ukrayna İngiltere'den özel yapım uzun menzilli SİHA alacak
Ukrayna İngiltere'den özel yapım uzun menzilli SİHA alacak
İngiltere Savunma Bakanlığı kaynakları, Londra'nın bu haftanın başında Ukrayna'ya teslim edeceğini duyurduğu uzun menzilli SİHA'ların 'özel yapım' olduğunu... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T22:52+0300
2023-05-16T22:52+0300
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İngiltere, Ukrayna'ya 'özel yapım' silahlı insansız hava araçları (SİHA) tedarik edeceğini bildirdi.The Telegraph gazetesine konuşan İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan kaynaklar, söz konusu SİHA'ların 200 kilometreden fazla menzile ship olduğunu ve Kiev yönetimine yüzlercesinin gönderileceğini belirtti.Kaynaklar, bu araçların Londra'nın önceki hafta Kiev'e verdiği uzun menzilli Storm Shadow füzelerini tamamlayacağını kaydetti.Öte yandan kaynaklar, insansız hava araçlarının 'tek yönlü' olduğunu ve 'öncelikli hedeflerinin mühimmat taşımak' olduğunu söyledi.Kaynaklar, "Bu araçlar diğerlerine göre çok daha düşük maliyetlerle hızla geliştirildi ve uyarlandı. Bir obüs mermisiyle mukayese edilebilir bir etkiye sahipler" ifadelerini kullandı.Kaynaklar, araçların Ukrayna'ya 'önümüzdeki aylarda' teslim edileceğini de sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/politico-kiev-batidan-50ye-yakin-f-16-savas-ucagi-istiyor-1071155887.html
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Ukrayna İngiltere'den özel yapım uzun menzilli SİHA alacak
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İngiltere Savunma Bakanlığı kaynakları, Londra'nın bu haftanın başında Ukrayna'ya teslim edeceğini duyurduğu uzun menzilli SİHA'ların 'özel yapım' olduğunu açıkladı.
İngiltere, Ukrayna'ya 'özel yapım' silahlı insansız hava araçları (SİHA) tedarik edeceğini bildirdi.
The Telegraph gazetesine konuşan İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan kaynaklar, söz konusu SİHA'ların 200 kilometreden fazla menzile ship olduğunu ve Kiev yönetimine yüzlercesinin gönderileceğini belirtti.
Kaynaklar, bu araçların Londra'nın önceki hafta Kiev'e verdiği uzun menzilli Storm Shadow füzelerini tamamlayacağını kaydetti.
Öte yandan kaynaklar, insansız hava araçlarının 'tek yönlü' olduğunu ve 'öncelikli hedeflerinin mühimmat taşımak' olduğunu söyledi.
Kaynaklar, "Bu araçlar diğerlerine göre çok daha düşük maliyetlerle hızla geliştirildi ve uyarlandı. Bir obüs mermisiyle mukayese edilebilir bir etkiye sahipler" ifadelerini kullandı.
Kaynaklar, araçların Ukrayna'ya 'önümüzdeki aylarda' teslim edileceğini de sözlerine ekledi.