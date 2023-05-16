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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş maçlarının ardından 10 Haziran’da İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finalde sahaya çıkacak takımlar belli... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
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manchester city
atatürk olimpiyat stadı
final
istanbul
uefa şampiyonlar ligi
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş maçları başlıyor.16 Mayıs Salı TSİ 22.00'de başlayacak Milano derbisinde Inter-Milan karşılaşacak.İlk karşılaşmanın avantajı ile Inter finale çok yakın.17 Mayıs Çarşamba TSİ 22.00'de başlayacak olan Manchester City-Real Madrid karşılaşmasında üstünlük sağlayan taraf finale adını yazdıracak.Rövanş maçlarının ardından 10 Haziran’da İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finalde sahaya çıkacak takımlar belli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230512/uefadan-sampiyonlar-ligi-finali-aciklamasi-istanbulda-oynanacak-1070997186.html
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rövanş maçı, manchester city, atatürk olimpiyat stadı, final, istanbul, uefa şampiyonlar ligi
rövanş maçı, manchester city, atatürk olimpiyat stadı, final, istanbul, uefa şampiyonlar ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalistler belli oluyor

15:50 16.05.2023 (güncellendi: 15:52 16.05.2023)
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi, kupa ve top, İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi, kupa ve top, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş maçlarının ardından 10 Haziran’da İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finalde sahaya çıkacak takımlar belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final rövanş maçları başlıyor.
16 Mayıs Salı TSİ 22.00'de başlayacak Milano derbisinde Inter-Milan karşılaşacak.
İlk karşılaşmanın avantajı ile Inter finale çok yakın.
17 Mayıs Çarşamba TSİ 22.00'de başlayacak olan Manchester City-Real Madrid karşılaşmasında üstünlük sağlayan taraf finale adını yazdıracak.
Rövanş maçlarının ardından 10 Haziran’da İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki finalde sahaya çıkacak takımlar belli olacak.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması: İstanbul'da oynanacak
12 Mayıs, 14:29
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