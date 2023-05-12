https://sputniknews.com.tr/20230512/uefadan-sampiyonlar-ligi-finali-aciklamasi-istanbulda-oynanacak-1070997186.html

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması: İstanbul'da oynanacak

UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması: İstanbul'da oynanacak

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacağını duyurdu. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T14:29+0300

2023-05-12T14:29+0300

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spor

uefa şampiyonlar ligi

final

istanbul

iddia

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UEFA, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili, ortaya atılan iddialar sonrası bir açıklama yaptı. NTV Spor'un Deutschen Presse-Agentur'dan aktardığına göre UEFA, 10 Haziran'daki finalin beklendiği gibi İstanbul'da oynanacağını belirtti.UEFA'dan yapılan açıklamada, "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur" denildi.İngiliz basını 'İstanbul'dan alınacak' demiştiİngiliz basını Independent, UEFA'nın, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimden dolayı ortaya çıkabilecek karışıklık ihtimalinden dolayı Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasına dair planlar yaptığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230512/ingiliz-basini-iddiasi-sampiyonlar-ligi-finali-istanbuldan-alinabilir-1070990458.html

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