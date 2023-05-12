https://sputniknews.com.tr/20230512/uefadan-sampiyonlar-ligi-finali-aciklamasi-istanbulda-oynanacak-1070997186.html
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması: İstanbul'da oynanacak
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması: İstanbul'da oynanacak
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacağını duyurdu. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T14:29+0300
2023-05-12T14:29+0300
2023-05-12T14:33+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
final
istanbul
iddia
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UEFA, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili, ortaya atılan iddialar sonrası bir açıklama yaptı. NTV Spor'un Deutschen Presse-Agentur'dan aktardığına göre UEFA, 10 Haziran'daki finalin beklendiği gibi İstanbul'da oynanacağını belirtti.UEFA'dan yapılan açıklamada, "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur" denildi.İngiliz basını 'İstanbul'dan alınacak' demiştiİngiliz basını Independent, UEFA'nın, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimden dolayı ortaya çıkabilecek karışıklık ihtimalinden dolayı Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasına dair planlar yaptığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230512/ingiliz-basini-iddiasi-sampiyonlar-ligi-finali-istanbuldan-alinabilir-1070990458.html
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uefa şampiyonlar ligi, final, istanbul, iddia
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali açıklaması: İstanbul'da oynanacak
14:29 12.05.2023 (güncellendi: 14:33 12.05.2023) Abone ol
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacağını duyurdu.
UEFA, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili, ortaya atılan iddialar sonrası bir açıklama yaptı. NTV Spor'un Deutschen Presse-Agentur'dan aktardığına göre UEFA, 10 Haziran'daki finalin beklendiği gibi İstanbul'da oynanacağını belirtti.
UEFA'dan yapılan açıklamada, "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, planlandığı gibi 10 Haziran 2023'te İstanbul'da oynanacak. UEFA'nın hiçbir siyasi kurum, hükümet veya ulusal futbol federasyonu ile aksi yönde bir görüşmesi yoktur" denildi.
İngiliz basını 'İstanbul'dan alınacak' demişti
İngiliz basını Independent, UEFA'nın, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimden dolayı ortaya çıkabilecek karışıklık ihtimalinden dolayı Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınmasına dair planlar yaptığını söylemişti.