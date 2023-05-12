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İngiliz basını iddiası: Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir
İngiliz basını iddiası: Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir
İngiliz basını, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan üçüncü kez alınabileceğini iddia etti. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T11:41+0300
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spor
uefa şampiyonlar ligi
istanbul
türkiye
iddia
final
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İstanbul, 10 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne hazırlığını sürdürürken ortaya bir iddia atıldı.Goal’un Independent'tan aktardığına göre UEFA'nın, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimden dolayı ortaya çıkabilecek karışıklıkları göz önünde bulundurarak, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan tekrar alınmasına dair planlar yaptığı bildirildi.Haberde, UEFA'nın bu konu hakkında endişeleri olduğu da vurgulandı.UEFA; 2020'deki finali Lizbon'a, 2021 finalini ise Porto'ya taşıyarak dev organizasyonu İstanbul'dan iki kez almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230421/istanbulda-oynanacak-uefa-sampiyonlar-ligi-finalinin-biletleri-satisa-cikti-1070013389.html
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uefa şampiyonlar ligi, istanbul, türkiye, iddia, final
uefa şampiyonlar ligi, istanbul, türkiye, iddia, final

İngiliz basını iddiası: Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir

11:41 12.05.2023 (güncellendi: 11:49 12.05.2023)
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
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İngiliz basını, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan üçüncü kez alınabileceğini iddia etti.
İstanbul, 10 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne hazırlığını sürdürürken ortaya bir iddia atıldı.
Goal’un Independent'tan aktardığına göre UEFA'nın, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimden dolayı ortaya çıkabilecek karışıklıkları göz önünde bulundurarak, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan tekrar alınmasına dair planlar yaptığı bildirildi.
Haberde, UEFA'nın bu konu hakkında endişeleri olduğu da vurgulandı.
UEFA; 2020'deki finali Lizbon'a, 2021 finalini ise Porto'ya taşıyarak dev organizasyonu İstanbul'dan iki kez almıştı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2023
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