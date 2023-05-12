https://sputniknews.com.tr/20230512/ingiliz-basini-iddiasi-sampiyonlar-ligi-finali-istanbuldan-alinabilir-1070990458.html

İngiliz basını iddiası: Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir

İngiliz basını iddiası: Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'dan alınabilir

İngiliz basını, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan üçüncü kez alınabileceğini iddia etti. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T11:41+0300

2023-05-12T11:41+0300

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spor

uefa şampiyonlar ligi

istanbul

türkiye

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final

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İstanbul, 10 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi'ne hazırlığını sürdürürken ortaya bir iddia atıldı.Goal’un Independent'tan aktardığına göre UEFA'nın, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimden dolayı ortaya çıkabilecek karışıklıkları göz önünde bulundurarak, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan tekrar alınmasına dair planlar yaptığı bildirildi.Haberde, UEFA'nın bu konu hakkında endişeleri olduğu da vurgulandı.UEFA; 2020'deki finali Lizbon'a, 2021 finalini ise Porto'ya taşıyarak dev organizasyonu İstanbul'dan iki kez almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230421/istanbulda-oynanacak-uefa-sampiyonlar-ligi-finalinin-biletleri-satisa-cikti-1070013389.html

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