https://sputniknews.com.tr/20230421/istanbulda-oynanacak-uefa-sampiyonlar-ligi-finalinin-biletleri-satisa-cikti-1070013389.html

İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı

İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin biletleri satışa çıktı

İstanbul'un ev sahipliğinde 10 Haziran Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının biletleri satışa sunuldu. 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T13:53+0300

2023-04-21T13:53+0300

2023-04-21T13:53+0300

spor

istanbul

uefa şampiyonlar ligi

bilet satışı

futbol

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sadece UEFA'nın resmi bilet portalı 'UEFA.com/tickets' websitesi üzerinden satın alınabilecek biletler, talep toplama ve onay olmak üzere iki aşamada UEFA tarafından gerçekleştirilecek.Talep toplama döneminin 28 Nisan'da tamamlanmasıyla yapılacak kura çekiminin ardından bilet başvuruları olumlu sonuçlanan taraftarlara UEFA tarafından e-mail yoluyla bildirimde bulunulacak. Futbolseverler, kendilerine ayrılan kategoride en fazla 2 adet bilet satın alabilecek.Bilet fiyatları belli olduBiletler, UEFA'nın resmi bilet uygulaması 'UEFA Mobile Tickets' aracılığıyla taraftarlara maçtan birkaç gün önce ulaştırılacak. Bilet sahiplerinin hem Android hem de iOS platformlarında mevcut olan bu uygulamayı mobil cihazlarına indirerek, biletlerini saklaması ve yönetmesi mümkün olacak.2023 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının bilet fiyatları 1. kategori 690 euro, 2. kategori 490 euro, 3. kategori 180 euro, 4. kategori 70 euro olarak belirlendi. Engelli biletleri ise 70 eurodan satışa sunulacak ve ücretsiz bir refakatçi bileti de içerecek.

https://sputniknews.com.tr/20230219/2023-sampiyonlar-ligi-finalinin-topu-tanitildi-1067230295.html

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