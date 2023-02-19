https://sputniknews.com.tr/20230219/2023-sampiyonlar-ligi-finalinin-topu-tanitildi-1067230295.html

2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı

2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-19T13:41+0300

2023-02-19T13:41+0300

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uefa şampiyonlar ligi

spor

top

istanbul

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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı.Topun üzerindeki Türk motifleri dikkat çekerken, fotoğraf çekiminde Türk halısı ve çiniler kullanıldı. Özel olarak tasarlanan topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldız bulunuyor. Bu yıldızlar İstanbul'un üç köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü temsil ediyor.Yıldızların dışında kalan kısımlar ülkemize özgü çini motifleriyle çevriliyor. Çini motifindeki altın renkler İstanbul'un zengin tarihini temsil ederken, gümüş renkler Şampiyonlar Ligi kupasını temsil ediyor.Ayrıca çini motiflerinin içinde Şampiyonlar Ligi logosu da yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230216/sampiyonlar-ligi-son-16-turu-dortmund-chelseayi-1-0la-gecti--1067096731.html

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