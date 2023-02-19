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2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı
2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T13:41+0300
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uefa şampiyonlar ligi
spor
top
istanbul
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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı.Topun üzerindeki Türk motifleri dikkat çekerken, fotoğraf çekiminde Türk halısı ve çiniler kullanıldı. Özel olarak tasarlanan topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldız bulunuyor. Bu yıldızlar İstanbul'un üç köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü temsil ediyor.Yıldızların dışında kalan kısımlar ülkemize özgü çini motifleriyle çevriliyor. Çini motifindeki altın renkler İstanbul'un zengin tarihini temsil ederken, gümüş renkler Şampiyonlar Ligi kupasını temsil ediyor.Ayrıca çini motiflerinin içinde Şampiyonlar Ligi logosu da yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/sampiyonlar-ligi-son-16-turu-dortmund-chelseayi-1-0la-gecti--1067096731.html
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uefa şampiyonlar ligi, top, istanbul
uefa şampiyonlar ligi, top, istanbul

2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı

13:41 19.02.2023 (güncellendi: 13:48 19.02.2023)
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2023
© AA
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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı.
Topun üzerindeki Türk motifleri dikkat çekerken, fotoğraf çekiminde Türk halısı ve çiniler kullanıldı. Özel olarak tasarlanan topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldız bulunuyor. Bu yıldızlar İstanbul'un üç köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü temsil ediyor.
Yıldızların dışında kalan kısımlar ülkemize özgü çini motifleriyle çevriliyor. Çini motifindeki altın renkler İstanbul'un zengin tarihini temsil ederken, gümüş renkler Şampiyonlar Ligi kupasını temsil ediyor.
Ayrıca çini motiflerinin içinde Şampiyonlar Ligi logosu da yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Borussia Dortmund, Chelsea'yi 1-0, Benfica ise Club Brugge'ü 2-0 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2023
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Şampiyonlar Ligi son 16 turu: Dortmund, Chelsea'yi 1-0'la geçti
16 Şubat, 01:39
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