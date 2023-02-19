https://sputniknews.com.tr/20230219/2023-sampiyonlar-ligi-finalinin-topu-tanitildi-1067230295.html
2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı
2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı. 19.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-19T13:41+0300
2023-02-19T13:41+0300
2023-02-19T13:48+0300
uefa şampiyonlar ligi
spor
top
istanbul
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İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı.Topun üzerindeki Türk motifleri dikkat çekerken, fotoğraf çekiminde Türk halısı ve çiniler kullanıldı. Özel olarak tasarlanan topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldız bulunuyor. Bu yıldızlar İstanbul'un üç köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü temsil ediyor.Yıldızların dışında kalan kısımlar ülkemize özgü çini motifleriyle çevriliyor. Çini motifindeki altın renkler İstanbul'un zengin tarihini temsil ederken, gümüş renkler Şampiyonlar Ligi kupasını temsil ediyor.Ayrıca çini motiflerinin içinde Şampiyonlar Ligi logosu da yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230216/sampiyonlar-ligi-son-16-turu-dortmund-chelseayi-1-0la-gecti--1067096731.html
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uefa şampiyonlar ligi, top, istanbul
uefa şampiyonlar ligi, top, istanbul
2023 Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı
13:41 19.02.2023 (güncellendi: 13:48 19.02.2023) Abone ol
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinin topu tanıtıldı.
Topun üzerindeki Türk motifleri dikkat çekerken, fotoğraf çekiminde Türk halısı ve çiniler kullanıldı. Özel olarak tasarlanan topun üzerinde 3 farklı desene sahip yıldız bulunuyor. Bu yıldızlar İstanbul'un üç köprüsü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü temsil ediyor.
Yıldızların dışında kalan kısımlar ülkemize özgü çini motifleriyle çevriliyor. Çini motifindeki altın renkler İstanbul'un zengin tarihini temsil ederken, gümüş renkler Şampiyonlar Ligi kupasını temsil ediyor.
Ayrıca çini motiflerinin içinde Şampiyonlar Ligi logosu da yer alıyor.