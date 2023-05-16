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https://sputniknews.com.tr/20230516/tunusta-nahda-hareketi-lideri-gannusiye-1-yil-hapis-cezasi-1071149432.html
Tunus’ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi’ye 1 yıl hapis cezası
Tunus’ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi’ye 1 yıl hapis cezası
Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, "emniyet güçlerine hakaret" davasında bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T03:28+0300
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dünya
afrika
tunus
nahda hareketi
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Tunus Asliye Mahkemesinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine "tağudun askerleri" dediği gerekçesiyle açılan hakaret davası kapsamında tutuksuz yargılanan Gannuşi'nin “terörü övmek suçundan” bir yıl hapis ve bin dinar (330 dolar) para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.Bir emniyet mensubu, Gannuşi’nin Şubat 2022'de bir cenaze töreninde yaptığı konuşmada, emniyet güçlerine yönelik “tağut” ifadesini kullanmak suretiyle hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.Bu şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Gannuşi’nin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.Nahda lideri "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ise tutuklu bulunuyor. Soruşturma kapsamında 17 Nisan'da gözaltına alınan Gannuşi, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230420/tunusta-nahda-lideri-gannusi-tutuklandi--1069945257.html
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afrika, tunus, nahda hareketi, raşid gannuşi

Tunus’ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi’ye 1 yıl hapis cezası

03:28 16.05.2023
© AP Photo / Hassene DridiRaşid Gannuşi
Raşid Gannuşi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Hassene Dridi
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Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, "emniyet güçlerine hakaret" davasında bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tunus Asliye Mahkemesinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine "tağudun askerleri" dediği gerekçesiyle açılan hakaret davası kapsamında tutuksuz yargılanan Gannuşi'nin “terörü övmek suçundan” bir yıl hapis ve bin dinar (330 dolar) para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.
Bir emniyet mensubu, Gannuşi’nin Şubat 2022'de bir cenaze töreninde yaptığı konuşmada, emniyet güçlerine yönelik “tağut” ifadesini kullanmak suretiyle hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.
Bu şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Gannuşi’nin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
Nahda lideri "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ise tutuklu bulunuyor. Soruşturma kapsamında 17 Nisan'da gözaltına alınan Gannuşi, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.
Raşid el Gannuşi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
DÜNYA
Tunus'ta Nahda lideri Gannuşi tutuklandı
20 Nisan, 10:26
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