https://sputniknews.com.tr/20230516/tunusta-nahda-hareketi-lideri-gannusiye-1-yil-hapis-cezasi-1071149432.html

Tunus’ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi’ye 1 yıl hapis cezası

Tunus’ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi’ye 1 yıl hapis cezası

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, "emniyet güçlerine hakaret" davasında bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T03:28+0300

2023-05-16T03:28+0300

2023-05-16T03:28+0300

dünya

afrika

tunus

nahda hareketi

raşid gannuşi

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Tunus Asliye Mahkemesinden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine "tağudun askerleri" dediği gerekçesiyle açılan hakaret davası kapsamında tutuksuz yargılanan Gannuşi'nin “terörü övmek suçundan” bir yıl hapis ve bin dinar (330 dolar) para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.Bir emniyet mensubu, Gannuşi’nin Şubat 2022'de bir cenaze töreninde yaptığı konuşmada, emniyet güçlerine yönelik “tağut” ifadesini kullanmak suretiyle hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.Bu şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Gannuşi’nin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.Nahda lideri "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ise tutuklu bulunuyor. Soruşturma kapsamında 17 Nisan'da gözaltına alınan Gannuşi, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230420/tunusta-nahda-lideri-gannusi-tutuklandi--1069945257.html

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