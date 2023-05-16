https://sputniknews.com.tr/20230516/tbmm-baskani-sentop-oylari-ambulansla-teslim-eden-sandik-gorevlisi-ogretmeni-tebrik-etti-1071149342.html

TBMM Başkanı Şentop oyları ambulansla teslim eden sandık görevlisi öğretmeni tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop oyları ambulansla teslim eden sandık görevlisi öğretmeni tebrik etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'de görevli olduğu sandık başında oy sayımı esnasında rahatsızlanmasına rağmen görevini bırakmayarak sandıktaki oyları İlçe... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T03:17+0300

2023-05-16T03:17+0300

2023-05-16T03:17+0300

2023 türkiye seçimleri

mustafa şentop

sandık

mardin

ambulans

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TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şentop, hastaneye kaldırılırken görevli olduğu sandıktaki oyları İlçe Seçim Kuruluna ambulansla götüren sandık görevlisi öğretmen Erkan Altun'u görev bilinci ve sandığa sahip çıkma gayreti dolayısıyla tebrik etti.

https://sputniknews.com.tr/20230516/iyi-partili-kavuncu-sonuna-kadar-mucadele-edecegiz-1071149220.html

mardin

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mustafa şentop, sandık, mardin, ambulans