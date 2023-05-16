https://sputniknews.com.tr/20230516/tbmm-baskani-sentop-oylari-ambulansla-teslim-eden-sandik-gorevlisi-ogretmeni-tebrik-etti-1071149342.html
TBMM Başkanı Şentop oyları ambulansla teslim eden sandık görevlisi öğretmeni tebrik etti
TBMM Başkanı Şentop oyları ambulansla teslim eden sandık görevlisi öğretmeni tebrik etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'de görevli olduğu sandık başında oy sayımı esnasında rahatsızlanmasına rağmen görevini bırakmayarak sandıktaki oyları İlçe... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T03:17+0300
2023-05-16T03:17+0300
2023-05-16T03:17+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa şentop
sandık
mardin
ambulans
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TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şentop, hastaneye kaldırılırken görevli olduğu sandıktaki oyları İlçe Seçim Kuruluna ambulansla götüren sandık görevlisi öğretmen Erkan Altun'u görev bilinci ve sandığa sahip çıkma gayreti dolayısıyla tebrik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230516/iyi-partili-kavuncu-sonuna-kadar-mucadele-edecegiz-1071149220.html
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mustafa şentop, sandık, mardin, ambulans
mustafa şentop, sandık, mardin, ambulans
TBMM Başkanı Şentop oyları ambulansla teslim eden sandık görevlisi öğretmeni tebrik etti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'de görevli olduğu sandık başında oy sayımı esnasında rahatsızlanmasına rağmen görevini bırakmayarak sandıktaki oyları İlçe Seçim Kuruluna ambulansla götüren öğretmen Erkan Altun'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şentop, hastaneye kaldırılırken görevli olduğu sandıktaki oyları İlçe Seçim Kuruluna ambulansla götüren sandık görevlisi öğretmen Erkan Altun'u görev bilinci ve sandığa sahip çıkma gayreti dolayısıyla tebrik etti.