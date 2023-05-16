TBMM Başkanı Şentop oyları ambulansla teslim eden sandık görevlisi öğretmeni tebrik etti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:01
18 dk
SEÇİM ÖZEL
Radyo Sputnik Seçim Özel
00:20
190 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şekillenmeye başladı!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim ikinci tura kalacak mı? Oy sayımı devam ediyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Embriyoda genetik test nedir?
14:05
54 dk
ANLAT BANA
14 Mayıs Seçim sonuçları hangi mesajları veriyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Dünyanın kilitlendiği seçim
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Birinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İkinci tur
18:33
87 dk
Z RAPORU
Meclis dağılımı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/tbmm-baskani-sentop-oylari-ambulansla-teslim-eden-sandik-gorevlisi-ogretmeni-tebrik-etti-1071149342.html
TBMM Başkanı Şentop oyları ambulansla teslim eden sandık görevlisi öğretmeni tebrik etti
TBMM Başkanı Şentop oyları ambulansla teslim eden sandık görevlisi öğretmeni tebrik etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'de görevli olduğu sandık başında oy sayımı esnasında rahatsızlanmasına rağmen görevini bırakmayarak sandıktaki oyları İlçe... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T03:17+0300
2023-05-16T03:17+0300
2023 türkiye seçimleri
mustafa şentop
sandık
mardin
ambulans
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065504752_0:123:3204:1925_1920x0_80_0_0_8d2b54d4cf47a89dca92d475e5614288.jpg
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şentop, hastaneye kaldırılırken görevli olduğu sandıktaki oyları İlçe Seçim Kuruluna ambulansla götüren sandık görevlisi öğretmen Erkan Altun'u görev bilinci ve sandığa sahip çıkma gayreti dolayısıyla tebrik etti.
https://sputniknews.com.tr/20230516/iyi-partili-kavuncu-sonuna-kadar-mucadele-edecegiz-1071149220.html
mardin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065504752_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1af99d2eaa4ac8639f6767d9a47c1f47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa şentop, sandık, mardin, ambulans
mustafa şentop, sandık, mardin, ambulans

TBMM Başkanı Şentop oyları ambulansla teslim eden sandık görevlisi öğretmeni tebrik etti

03:17 16.05.2023
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA TBMM Başkanı Mustafa Şentop
 TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA
Abone olTelegram
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mardin'de görevli olduğu sandık başında oy sayımı esnasında rahatsızlanmasına rağmen görevini bırakmayarak sandıktaki oyları İlçe Seçim Kuruluna ambulansla götüren öğretmen Erkan Altun'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Şentop, hastaneye kaldırılırken görevli olduğu sandıktaki oyları İlçe Seçim Kuruluna ambulansla götüren sandık görevlisi öğretmen Erkan Altun'u görev bilinci ve sandığa sahip çıkma gayreti dolayısıyla tebrik etti.
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
İYİ Partili Kavuncu: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
03:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала