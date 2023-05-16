İYİ Partili Kavuncu: Sonuna kadar mücadele edeceğiz
03:06 16.05.2023 (güncellendi: 03:09 16.05.2023)
© AAİYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu
© AA
İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, "Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz. 28 Mayıs 2023'te gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için de var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
"14 Mayıs seçimlerini geride bıraktık. Muhalefetin varlığı, millet egemenliğinin teminatıdır. Denge ve denetlemenin garantisidir" diyen Kavuncu, "Halkın iktidar üzerindeki en önemli gücüdür. Dolayısıyla zayıflamaması, düşmemesi gerekir. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Kavuncu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:
28 Mayıs 2023'te gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için de var gücümüzle çalışacağız. Geleceğimiz için, yarınlarımız için ne yılgınlık ne de duraksama var. Sonuç ne olursa olsun, ülkemiz ve milletimiz için çabamızın, iyi niyetimizin sonu olmayacak. Bu çabada birlikte yol yürüdüğümüz kıymetli teşkilâtımıza, partililerimize, sandıklarda mücadele eden yol arkadaşlarımıza, bize gönül verenlere teşekkür ediyorum. Hep birlikte, hayalini kurduğumuz Türkiye'ye ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.
14 Mayıs seçimlerini geride bıraktık.— Buğra Kavuncu (@SBugraKavuncu) May 15, 2023
Muhalefetin varlığı, millet egemenliğinin teminatıdır. Denge ve denetlemenin garantisidir. Halkın iktidar üzerindeki en önemli gücüdür.
Dolayısıyla zayıflamaması, düşmemesi gerekir. Bizler sonuna kadar mücadele edeceğiz.
28 Mayıs 2023'te…