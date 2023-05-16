https://sputniknews.com.tr/20230516/secimlerden-sonra-turk-rus-enerji-isbirligini-nasil-ilerler-1071185401.html

Seçimlerden sonra Türk-Rus enerji işbirliği nasıl ilerler?

Seçimlerden sonra Türk-Rus enerji işbirliği nasıl ilerler?

28 Mayıs’ta Türkiye’nin, cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir kez daha sandığa gitmesi beklenirken, seçim sonuçlarının Rusya ile Türkiye arasındaki enerji... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T18:47+0300

2023-05-16T18:47+0300

2023-05-16T18:47+0300

enerji

enerji piyasası düzenleme kurumu (epdk)

nükleer enerji

nükleer enerji

işbirliği

işbirliği anlaşması

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

rusya

türkiye

rusya-türkiye ilişkileri

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Türkiye’de seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turu için 28 Mayıs’ta tekrar sandığa gidiyor. İkinci turda karşı karşıya gelecek olan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanmaları halinde Türkiye’nin dış politikasına ve uluslararası ticaretine nasıl yön vereceği de merak konusu. Bu çerçevede Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkileri, başta enerji alanında olmak üzere önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Büyük ölçüde doğalgaz ithalatına bağımlı olan Türkiye, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) verilerine göre, toplam doğalgaz tüketiminin yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.İki ülke arasında halihazırda bulunan birçok enerji anlaşmasının yanı sıra Türk-Rus işbirliği ile inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türkiye’nin Rusya’nın da desteği ile ‘doğalgaz merkezi’ haline getirilmesi gibi faktörler göz önüne alındığında, seçim sonuçlarının iki ülke arasındaki enerji ticaretini nasıl etkileyebileceği gündeme geldi. Konuyu Sputnik’e değerlendiren Enerji Uzmanı Volkan Aslanoğlu, seçimin sonucu ne olursa olsun doğalgaz iletim hatlarına çok büyük yatırımlar yapıldığı ve bunların devamlılığının gerektiği görüşünde.‘Erdoğan’ın 2. turda kazandığı senaryoda Türkiye’nin enerji merkezi haline gelme ihtimali yüksek’Türkiye ve Rusya arasında bilhassa enerji konusunda ciddi bir ortaklık ve işbirliğinin söz konusu olduğuna dikkat çeken Aslanoğlu, “Erdoğan hükümetinin 2. turda seçimleri kazanarak devam ettiği senaryoda zaten Türkiye ve Rusya arasındaki bu ortaklığın devam edeceği ayan beyan ortada. Türkiye’nin resmi olarak bir enerji merkezi haline gelme ihtimali de bu senaryoda oldukça yüksek. Bunun birinci sebebi, Rusya’nın Türkiye’ye bu noktada oldukça güvenilir bir partner ve ortak olarak görülmesi. İkincisi Karadeniz’deki doğalgaz keşfinin Türkiye’nin elini güçlendirmiş olması ve onun haricinde de sürekli artan LNG kapasitesi ile de Türkiye’nin doğalgaz hususunda bölgedeki enerji güvenliği ve tedarik açısından en zengin ülke olması” dedi ve devam etti:‘Muhalefet kazandığı takdirde Rusya gibi bir partneri enerji konusunda kaybetmemeli’‘Rusya’nın arama yapılmayan arazileri, keşfedilmemiş petrol ve doğalgaz yataklarının olduğu unutulmamalı’Nükleer enerji için de halihazırda yapılmış bir takım anlaşmalar olduğunu hatırlatan Aslanoğlu, “Bunların çok etkileneceğini düşünmüyorum. Ancak Türkiye ve Rusya’nın işbirliği hususunda Rusya’nın dünyanın en büyük coğrafyalarından biri olduğunu ve henüz keşfedilmemiş, arama yapılmayan arazilerinin olduğunu, henüz ‘nadir elementler’ dediğimiz unsurların, keşfedilmemiş petrol ve doğalgaz yataklarının olduğunu unutmamak gerek. Arktik’in her sene erimeye devam etmesi ve 10 yıl sonra buraların bambaşka bir yer olacağı, şu anda arama yapılamayan bölgelerde aramalar yapılabileceğini göreceğiz. Bu noktada da benzer siyasi konjonktürün devam ettiği senaryoda, Türkiye ve Rusya işbirliğini önemi daha da artacaktır. ‘Taraflar yeni işbirlikleri yapar mı’ hususunda bunlar da değerlendirilebilir” ifadelerini kullandı.‘Seçimin 2. tura kalması, Kılıçdaroğlu’nun heyetine Rusya ile ilişkiler kurabilmesi için zaman kazandırıyor’Muhalefetin seçimi kazandığı senaryoya dair de konuşanAslanoğlu, “Kılıçdaroğlu’nun attığı tweet göz önünde bulundurulduğunda, Rusya ile çok doğru başlanmadı. Kazandıkları senaryoda bence en önemli sınavları Rusya ile olan ilişkiler olacak. Çünkü belli ki Kılıçdaroğlu’nun ekibi Rus uzmanları konusunda bir zafiyete sahip ve en iyi şekilde yönlendirilmedi. Dolayısıyla seçimin ikinci tura kalması Kılıçdaroğlu’un heyetinin Rusya ile bir takım ilişkiler kurabilmesi için onlara zaman tanıyor” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230511/bakan-donmez-ikinci-ve-ucuncu-ngs-icin-calismalar-devam-ediyor-1070928026.html

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