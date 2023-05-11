https://sputniknews.com.tr/20230511/bakan-donmez-ikinci-ve-ucuncu-ngs-icin-calismalar-devam-ediyor-1070928026.html

Bakan Dönmez: İkinci ve üçüncü NGS için çalışmalar devam ediyor

Bakan Dönmez: İkinci ve üçüncü NGS için çalışmalar devam ediyor

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez aralarında Sputnik muhabirinin de olduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Dönmez Akkuyu Nükleer... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T00:21+0300

2023-05-11T00:21+0300

2023-05-11T00:21+0300

görüş

fatih dönmez

petrol

doğalgaz

karadeniz

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez aralarında Sputnik muhabirinin de olduğu bir grup gazeteci ile Eskişehir Beylikova’daki dünyanın ikinci büyük Nadir Toprak Elementleri sahasında bir araya gelerek onların sorularını yanıtladı.‘Akkuyu NGS’de işler planlandığı gibi gidiyor’Akkuyu NGS’de çalışmalarda bir gecikme olup olmadığı sorusuna yanıt veren Dönmez, “2018’de temeli atıldığında konuşulan tarih 29 Ekim 2023’tü. Çünkü teknik olarak Cumhuriyet 101. yaşına 30 Ekim’de giriyor. Onlarla da konuşmamızda biz Ekim’den sonra fiilen deneme üretimlerine başlarız demişlerdi, o programda bir değişiklik yok. 2023’ün sonuna doğru ilk elektrik üretimleri başlayabilir. Şimdi zaten bu tip devasa nükleer santrallerde işletmeye alma süreleri 1 yıl sürüyor denemeler yapmak zorundasın, kontroller yapmak zorundasınız. Bunun kendisine özgü bir işletmeye alma, devreye alma prosedürü var, ondan kaynaklı olarak süre biraz daha uzun olur” dedi. ‘İki NGS için çalışma yapılıyor’Sinop ve Trakya’da kurulması planlanan NGS’lerle ilgili de bilgi veren Dönmez, “Birinciyi Akkuyu’da inşa ediyoruz, inşallah ikincisi Sinop’ta olacak. Trakya’yla ilgili olarak da yer tespit çalışmaları hala devam ediyor. Biz yeri de hazırlamak istiyoruz, çünkü bu tip büyük projelerde yer etütleri, işte çevresel etkiler, yerle ilgili kullanım izinlerinin alınması vesaire, bunlar zaten hakikaten birkaç yıl tüketen işler. Biz bunun ÇED raporu daha başta olmak üzere zemin etütleri ve arazinin kullanım haklarına ilişkin süreçleri bir taraftan sanki santral hemen yarın başlayacakmış gibi hazırlıyoruz ki zaman kaybetmeyelim herhangi bir anlaşmaya vardığımızda” ifadelerini kullandı.‘Nükleer denetime tabiyiz’ Akkuyu NGS’nin güvenliğine ilişkin de açıklama yapan Dönmez, şöyle devam etti: “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üyesi olduğumuz için onların gözetimi denetimi altında yürütüyoruz. Nükleer güç santrali kuracaksınız dünyada bu denetimlere tabi olmak durumundasınız. Biz de bugüne kadar bu denetimleri açtık onların gözetimi altında yaptık. Sahaya nükleer yakıt geldikten sonra o yakıtın depolandığı alanla alakalı olarak tabi ki artık ikinci derece yani bir ileri derece güvenlik tedbirleri alınıyor."‘Gabar’daki çalışmalar 2018’de başladı’Gabar’da keşfedilen petrol rezervi hakkında da bilgi veren Dönmez, "Bu çalışmaları biz 4-5 yıldır yapıyoruz. Bu çalışmalara başlattığımızda o gün de oturduk basınla, kamuoyuyla paylaştık, bir keşif yapıldı, ardından 2,5 yıl gibi bir süre geçti, Cumhuriyet’in yüzüncü yılında da bunu karaya çıkardık. Gabar’daki çalışmalar da 2018’de başladı. Ekim ayında Gabar’a girmeye niyetlenmiştik ama hava şartlarından sondaja başlayamadık. Henüz daha işin başındayız, bu bir ilk keşif kuyusu. 2020’de ilk keşif yaptığımızda da benzer sorular vardı, biz hep demiştik ki, bu işten hem milletimiz, hem devletimiz kazançlı çıkacak, yeter ki biz sahayı üretime alalım. Şu anda da daha henüz tam üretime geçmiş değiliz, bu işten de hem milletimiz, hem devletimiz kazançlı çıkacak. Gabar’daki petrol miktarı yaklaşık 1 milyar varil. Şimdi üretilebilir kısmıyla ilgili olarak tabi tam net değeri vermek için 2-3 daha kuyu açılacak, şu anda ilk kuyunun verileri çok iyi, yani günlük 1300, hatta 1500 varil veriyor. İlk kuyuya göre arkadaşlarımızın değerlendirmeleri yüzde 60 civarında, bu brüt rezervini yüzde 60-65’ini biz üretebiliriz şeklinde değerlendiriyorlar” diye konuştu.‘Karadeniz gazımız artık tesiste’Karadeniz’de bulunan doğalgaz hakkında değerlendirmede bulunan Enerji Bakanı Dönmez, "İşlemler henüz devam ediyor. 1 hafta içerisinde bitmiş olur inşallah. Bir sıkıntı yok. Karadeniz gazımız da artık tesiste, fakat bazı teknik prosedürler var, onları tamamlamaları gerekiyor. Karadeniz’de birinci fazı bitirdik, ikinci fazı da hemen hızlıca hayata geçireceğiz. Orada da hedefimiz, 3 yıl içerisinde ikinci fazı da tamamlamak, günlük 10 milyon metreküpten 40 milyon metreküpe de üretimi artırmış olacağız" yorumunu yaptı.‘Akdeniz’de Abdülhamid Han çalışıyor’Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmaları hakkında bilgi veren Dönmez, “Akdeniz’de de Abdülhamid Han gemimizin çalışmaları devam ediyor, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemi'miz de var. Bazı yerlerden olumlu işaretler almamıza rağmen bugüne kadar somut bir keşif yakalamaydık. Yine kendi deniz yetki alanlarımızda aramalarımıza devam edeceğiz” dedi.‘40 milyar lira vatandaşımıza bir katkı sağladık’ Vatandaşa verilen ücretsiz doğalgazın maliyetini de anlatan Dönmez, “Ücretsiz doğalgaz yaklaşık 40 milyar lira yani vergiler dahil yaklaşık 40 milyar lira vatandaşımıza bir katkı sağlamış olacağız 1 yıl boyunca. Faturaların altında bir ifade var. Sayın abonemiz, Cumhurbaşkanımızın almış olduğu düzenlemeler kapsamında bu ay ki fatura tutarınız devlet tarafından ödenmiştir diye yazıyor. Karadeniz doğalgazımız da milletimize hayırlı olsun ifadesi var” diye ekledi.

karadeniz

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fatih dönmez, petrol, doğalgaz, karadeniz, akkuyu nükleer güç santrali (ngs)