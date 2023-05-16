https://sputniknews.com.tr/20230516/peskov-tahil-anlasmasiyla-ilgili-gorusmeler-suruyor-sorunlar-ortadan-kalkmadi-1071169409.html

Peskov: Tahıl anlaşmasıyla ilgili görüşmeler sürüyor, sorunlar ortadan kalkmadı

Peskov: Tahıl anlaşmasıyla ilgili görüşmeler sürüyor, sorunlar ortadan kalkmadı

Tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili temasların sürdüğünü belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümündeki sorunların devam... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T14:00+0300

2023-05-16T14:00+0300

2023-05-16T14:05+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

tahıl

ukrayna

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Günlük basın toplantısında tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili görüşmeler hakkında bilgi veren Peskov, "Genel olarak temaslar sürüyor. Anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümüne ilişkin çok sayıda sorunun devam ettiğini biliyorsunuz. Şimdi bir karar alınması gerekiyor" dedi.Peskov, anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili konuda bir karar alındığında Rusya'nın bunu duyuracağını söyledi.Daha önce iki kez uzatılan tahıl anlaşması, yeniden uzatılmaması halinde 18 Mayıs'ta sona erecek.'CIA ve diğer Batılı servisler, Rusya'ya yönelik faaliyetlerini zayıflatmadı'ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) propaganda amaçlı paylaşımlar yaparak Rusları elemanlamak için Telegram kanalı açmasını değerlendiren Peskov, CIA ve Batılı istihbarat servislerinin Rusya'ya yönelik faaliyetlerini zayıflatmadığına dikkat çekti.Peskov, Rus istihbaratının bu tür faaliyetleri gereğine uygun şekilde takip ettiğinden emin olduğunu ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230516/cia-ruslardan-bilgi-alabilmek-icin-telegram-kanali-acti-1071169057.html

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kremlin, dmitriy peskov, tahıl, ukrayna