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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/peskov-tahil-anlasmasiyla-ilgili-gorusmeler-suruyor-sorunlar-ortadan-kalkmadi-1071169409.html
Peskov: Tahıl anlaşmasıyla ilgili görüşmeler sürüyor, sorunlar ortadan kalkmadı
Peskov: Tahıl anlaşmasıyla ilgili görüşmeler sürüyor, sorunlar ortadan kalkmadı
Tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili temasların sürdüğünü belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümündeki sorunların devam... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T14:00+0300
2023-05-16T14:05+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
tahıl
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Günlük basın toplantısında tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili görüşmeler hakkında bilgi veren Peskov, "Genel olarak temaslar sürüyor. Anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümüne ilişkin çok sayıda sorunun devam ettiğini biliyorsunuz. Şimdi bir karar alınması gerekiyor" dedi.Peskov, anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili konuda bir karar alındığında Rusya'nın bunu duyuracağını söyledi.Daha önce iki kez uzatılan tahıl anlaşması, yeniden uzatılmaması halinde 18 Mayıs'ta sona erecek.'CIA ve diğer Batılı servisler, Rusya'ya yönelik faaliyetlerini zayıflatmadı'ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) propaganda amaçlı paylaşımlar yaparak Rusları elemanlamak için Telegram kanalı açmasını değerlendiren Peskov, CIA ve Batılı istihbarat servislerinin Rusya'ya yönelik faaliyetlerini zayıflatmadığına dikkat çekti.Peskov, Rus istihbaratının bu tür faaliyetleri gereğine uygun şekilde takip ettiğinden emin olduğunu ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/cia-ruslardan-bilgi-alabilmek-icin-telegram-kanali-acti-1071169057.html
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kremlin, dmitriy peskov, tahıl, ukrayna

Peskov: Tahıl anlaşmasıyla ilgili görüşmeler sürüyor, sorunlar ortadan kalkmadı

14:00 16.05.2023 (güncellendi: 14:05 16.05.2023)
© AFP 2023 / SERGEY BOBOKTahıl anlaşması
Tahıl anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AFP 2023 / SERGEY BOBOK
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Tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili temasların sürdüğünü belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümündeki sorunların devam ettiğinin altını çizdi.
Günlük basın toplantısında tahıl anlaşmasının uzatılmasıyla ilgili görüşmeler hakkında bilgi veren Peskov, "Genel olarak temaslar sürüyor. Anlaşmanın Rusya'yla ilgili bölümüne ilişkin çok sayıda sorunun devam ettiğini biliyorsunuz. Şimdi bir karar alınması gerekiyor" dedi.

Peskov, anlaşmanın uzatılmasıyla ilgili konuda bir karar alındığında Rusya'nın bunu duyuracağını söyledi.

Daha önce iki kez uzatılan tahıl anlaşması, yeniden uzatılmaması halinde 18 Mayıs'ta sona erecek.

'CIA ve diğer Batılı servisler, Rusya'ya yönelik faaliyetlerini zayıflatmadı'

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA) propaganda amaçlı paylaşımlar yaparak Rusları elemanlamak için Telegram kanalı açmasını değerlendiren Peskov, CIA ve Batılı istihbarat servislerinin Rusya'ya yönelik faaliyetlerini zayıflatmadığına dikkat çekti.

Peskov, Rus istihbaratının bu tür faaliyetleri gereğine uygun şekilde takip ettiğinden emin olduğunu ekledi.
Danimarkalı yetim çocuklar üzerinde yürütülen CIA destekli 'gizli deneyler' - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
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