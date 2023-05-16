https://sputniknews.com.tr/20230516/cia-ruslardan-bilgi-alabilmek-icin-telegram-kanali-acti-1071169057.html

CIA, Ruslardan bilgi alabilmek için Telegram kanalı açtı

CIA, Ruslardan bilgi alabilmek için Telegram kanalı açtı

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), propaganda amaçlı paylaşımlar yaparak Rusları elemanlamak için Telegram kanalı açtı. Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T13:48+0300

2023-05-16T13:48+0300

2023-05-16T13:48+0300

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CIA'nin Telegram kanalını yöneten bilişim uzmanları, dün paylaştıkları ilk mesajda "CIA, teşkilatımızla işbirliği yapma ihtiyacı hissedenlere hitap edebilmek için ilk kez Telegram'da" ifadelerini kullandı.Telegram kanalından Rusça bir video da paylaşan CIA, özellikle Rusya ekonomisi veya üst yönetimi hakkında bilgi almaya ilgi duyduklarını belirtti.CNN'e konuşan CIA yetkilileri, Telegram kanalında mesaj ve video yayınlayarak ABD'nin ihtiyaç duyduğu bilgileri Ruslardan almak istediklerini ifade etti.'CIA için çok kullanışlı bir izleme aracı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalının CIA için kullanışlı bir izleme aracı olacağını söyledi.RBK gazetesine demeç veren Zaharova, "Başvuruda bulunan kişileri takip etmek için çok kullanışlı bir izleme aracı" dedi.CIA ve Federal Haberalma Merkezi (FBI), daha önce sosyal medya üzerinden Ruslara yönelik paylaşımlar yaparak Rusya vatandaşlarıyla çalışmak istediklerini bildirmişti.

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