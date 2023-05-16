https://sputniknews.com.tr/20230516/oguzhan-ugur-kilicdaroglunu-youtube-programina-cagirdi-telefonlarimiz-kilitlendi-1071178125.html

Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nu YouTube programına çağırdı

Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu'nu YouTube programına çağırdı

Oğuzhan Uğur, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu, kendisine gelen yoğun talep doğrultusunda 'Mevzular Açık Mikrofon' programına davet etti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T16:07+0300

2023-05-16T16:07+0300

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2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

millet ittifakı

oğuzhan uğur

youtube

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Dijital içerik üreticisi, YouTube üzerinden yayın yapan Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, programa izleyici olarak katılan gençlerin, siyasi isimlere soru sorduğu 'Mevzular Açık Mikrofon' programına Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha davet etti.Uğur, "Gerçek sorular duymak ve hatta belki de gençlerden fikir almak için… Buyurmaz mısınız?" dedi.Uğur, şu ifadeleri kullandı:"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayıp söyleyebilirdim bunu ama buraya yazmayı daha uygun buldum. Kemal bey, gençler sizi Mevzular Açık Mikrofona bekliyor. Uzun zamandır bekliyorlar, fakat seçimin ikinci tura kalmasıyla bu beklenti telefonlarımızı kilitleyecek boyuta ulaştı.Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini, anketleri sormak, ikinci tur için yapılacak net söylemleri duymak istiyorlar. Bu sebeple sizi tekrar davet ediyoruz.Kimileri programımıza katılan gençleri 'Babala kitlesi' diye başlıklandırıp, liderlerinin yanlış cevaplarını ya da kötü performanslarını örtmeye çalışsa da, Mevzular Açık Mikrofon bugüne kadar memleketin her köşesinden birçok farklı partiye gönül vermiş, cebine para sokuşturulmamış, eline soru verilmemiş başlığını kendi koymuş 7200 genç ağırladı. Gördüğünüz yüzler, duyduğunuz sorular, birilerinin değil, memleketimizin gençlerine aitti.Gerçek sorular duymak, ve hatta belki de gençlerden fikir almak için… Buyurmaz mısınız?"

https://sputniknews.com.tr/20230424/oguzdan-ugurdan-oganin-katildigi-programda-yasanan-kavgayla-ilgili-aciklama-yayinlamayacagiz-1070127735.html

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kemal kılıçdaroğlu, millet ittifakı, oğuzhan uğur, youtube