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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230424/oguzdan-ugurdan-oganin-katildigi-programda-yasanan-kavgayla-ilgili-aciklama-yayinlamayacagiz-1070127735.html
Oğuzdan Uğur'dan Oğan'ın katıldığı programda yaşanan kavgayla ilgili açıklama: Yayınlamayacağız
Oğuzdan Uğur'dan Oğan'ın katıldığı programda yaşanan kavgayla ilgili açıklama: Yayınlamayacağız
Oğuzhan Uğur, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın katıldığı programda yaşanan kavga ile ilgili konuştu. Uğur, bölümü yayınlamama kararı... 24.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-24T20:06+0300
2023-04-24T20:06+0300
oğuzhan uğur
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
kavga
ata ittifakı
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Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın katıldığı programda yaşanan kavga ile ilgili, "Biz, milyonların izlediği ve bildiğin gibi Fransızların, Almanların, Rusların gelip röportaj yaptığı bir dönemde ben bizim ülkemizdeki gençlerin birbirine bu kadar saçma salak başlıklarla girmesini yayınlayamazdım. O yüzden de yayınlamama kararı aldım son gün. O bölümü siyah ekranda vereceğiz” dedi.Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olan Uğur, Babala TV'de sunduğu Açık Mikrofon'un son bölümünde yaşananlara ilişkin konuştu.Uğur, şunları söyledi:"O esnada da Muharrem Bey'in bölümü yayınlanmıştı. Rekorlar kırmış. Keyifleniyorum, ne olursa olsun bir yayıncıyım ben. Yaptığımız iş çok başarılı olmuş. 'Oh ne güzel' derken, biri koştu içeri. 'Abi' dedi, 'kavga var’. ‘Hoppa’ dedim, ‘ne kavgası var?’ ‘Eyvah.’ Koştum hemen sahneye çıktım. Konuyu anlamaya çalıştım, müdahale ettim. Kapattım, yolladım.'2023'te 'sen Kürtsün', 'Türksün' diye konuşulması benim çok canımı sıkıyor'Bunda bile aksiyon çıktı. Bunu da tanıtıma ekleyip dahil edip müziklerle, efektlerle çok eğlenmek isterdim ama hoşlanmadığım bir durum yani. Hâlâ 2023'te 'sen Kürtsün', 'Türksün' diye konuşulması benim çok canımı sıkıyor. Bir adım ileri gidemediğimizi gösteriyor. Bu memlekette birçok insan ileri gitmek için bedel ödedi. Ama maalesef sanıyorum biz koşu bandında koşuyoruz. Yoruluyoruz, terliyoruz ama bir adım ileri gidemiyoruz.Bu son siyasi söylemler de... (Özlem Gürses'e) Sen biliyorsun, çok da tecrübelisin. Daha önce söylenmedi mi efendim bunlar? Birileri ittifak yaptı, ayrıldı, birileri yeni parti kurdu... Bunları yıllardır görmüyor muyuz? Hiçbir şeyin değişmediğini görmek ve maalesef toplumun bu söylemlere verdiği tepkilerin dahi değişmediğini görmek çok canımı sıkıyor elbette.'O kavgayı alıp da 'bakın biz ne acayip bir program yaptık’ deyip tanıtıma koyamadım'O kavgayı alıp da, 'bakın biz ne acayip bir program yaptık’ deyip tanıtıma koyamadım. Ama kavgada ne olduğunu merak edenler için onunla ilgili de 4 dakikalık bir tanıtım hazırlayıp insanların en azından birbirine küs ayrılmadığını göstermek için öyle bir tanıtım hazırladık.'Ana bölümde kavgayı koymadım, siyah bir ekran çıkıyor, beyaz bir yazı'Ana bölümde kavgayı koymadım. Siyah bir ekran çıkıyor, beyaz bir yazı. Biz, milyonların izlediği ve bildiğin gibi Fransızların, Almanların, Rusların gelip röportaj yaptığı bir dönemde ben bizim ülkemizdeki gençlerin birbirine bu kadar saçma salak başlıklarla girmesini yayınlayamazdım.'Son gün yayınlamama kararı aldım'O yüzden de yayınlamama kararı aldım son gün. O bölümü siyah ekranda vereceğiz. En azından şunu söyleyeceğiz, buradan sevgili izleyicilerime de söyleyeyim; Hiç kimse birbirine küs ayrılmadı oradan. O tanıtımdan sonra çocuklar çok tepki görmüşler. Biz her şeyi yayınlamakla mükellefiz, bunu niye yayınlamayacağımızı anlatacağım şimdi.Salondan çıkarılan bir çocuk, bambaşka bir kesimden linç yiyor, onunla kavga eden de bambaşka bir kesimden linç ediliyor. İkisi de birbirinden küs ayrılmadığını buradan birinci ağızdan söylüyorum. Yani çocukların orada yaşadığı gerginliğin sebebi zaten yukarıdaki insanların konuştuğu üslup. Aynısı şimdi sosyal medyada kavga ediyor.Ben o kavgayı bitirdim güya, o kavga Twitter’da devam ediyor. Kimsenin hakkı kalmadı o kavgada, kimse merak etmesin. Tatlı tatlı herkes evine dağıldı. Oradaki utanç verici konuyu alıp sokakta devam ettirmenin manası yok diye düşünüyorum."
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oğuzhan uğur, sinan oğan, kavga, ata ittifakı
oğuzhan uğur, sinan oğan, kavga, ata ittifakı

Oğuzdan Uğur'dan Oğan'ın katıldığı programda yaşanan kavgayla ilgili açıklama: Yayınlamayacağız

20:06 24.04.2023
© Fotoğraf : YouTubeOğuzhan Uğur
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 24.04.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Oğuzhan Uğur, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın katıldığı programda yaşanan kavga ile ilgili konuştu. Uğur, bölümü yayınlamama kararı aldıklarını duyurdu.
Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın katıldığı programda yaşanan kavga ile ilgili, "Biz, milyonların izlediği ve bildiğin gibi Fransızların, Almanların, Rusların gelip röportaj yaptığı bir dönemde ben bizim ülkemizdeki gençlerin birbirine bu kadar saçma salak başlıklarla girmesini yayınlayamazdım. O yüzden de yayınlamama kararı aldım son gün. O bölümü siyah ekranda vereceğiz” dedi.
Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk olan Uğur, Babala TV'de sunduğu Açık Mikrofon'un son bölümünde yaşananlara ilişkin konuştu.

Uğur, şunları söyledi:
"O esnada da Muharrem Bey'in bölümü yayınlanmıştı. Rekorlar kırmış. Keyifleniyorum, ne olursa olsun bir yayıncıyım ben. Yaptığımız iş çok başarılı olmuş. 'Oh ne güzel' derken, biri koştu içeri. 'Abi' dedi, 'kavga var’. ‘Hoppa’ dedim, ‘ne kavgası var?’ ‘Eyvah.’ Koştum hemen sahneye çıktım. Konuyu anlamaya çalıştım, müdahale ettim. Kapattım, yolladım.

'2023'te 'sen Kürtsün', 'Türksün' diye konuşulması benim çok canımı sıkıyor'

Bunda bile aksiyon çıktı. Bunu da tanıtıma ekleyip dahil edip müziklerle, efektlerle çok eğlenmek isterdim ama hoşlanmadığım bir durum yani. Hâlâ 2023'te 'sen Kürtsün', 'Türksün' diye konuşulması benim çok canımı sıkıyor. Bir adım ileri gidemediğimizi gösteriyor. Bu memlekette birçok insan ileri gitmek için bedel ödedi. Ama maalesef sanıyorum biz koşu bandında koşuyoruz. Yoruluyoruz, terliyoruz ama bir adım ileri gidemiyoruz.
Bu son siyasi söylemler de... (Özlem Gürses'e) Sen biliyorsun, çok da tecrübelisin. Daha önce söylenmedi mi efendim bunlar? Birileri ittifak yaptı, ayrıldı, birileri yeni parti kurdu... Bunları yıllardır görmüyor muyuz? Hiçbir şeyin değişmediğini görmek ve maalesef toplumun bu söylemlere verdiği tepkilerin dahi değişmediğini görmek çok canımı sıkıyor elbette.

'O kavgayı alıp da 'bakın biz ne acayip bir program yaptık’ deyip tanıtıma koyamadım'

O kavgayı alıp da, 'bakın biz ne acayip bir program yaptık’ deyip tanıtıma koyamadım. Ama kavgada ne olduğunu merak edenler için onunla ilgili de 4 dakikalık bir tanıtım hazırlayıp insanların en azından birbirine küs ayrılmadığını göstermek için öyle bir tanıtım hazırladık.

'Ana bölümde kavgayı koymadım, siyah bir ekran çıkıyor, beyaz bir yazı'

Ana bölümde kavgayı koymadım. Siyah bir ekran çıkıyor, beyaz bir yazı. Biz, milyonların izlediği ve bildiğin gibi Fransızların, Almanların, Rusların gelip röportaj yaptığı bir dönemde ben bizim ülkemizdeki gençlerin birbirine bu kadar saçma salak başlıklarla girmesini yayınlayamazdım.

'Son gün yayınlamama kararı aldım'

O yüzden de yayınlamama kararı aldım son gün. O bölümü siyah ekranda vereceğiz. En azından şunu söyleyeceğiz, buradan sevgili izleyicilerime de söyleyeyim; Hiç kimse birbirine küs ayrılmadı oradan. O tanıtımdan sonra çocuklar çok tepki görmüşler. Biz her şeyi yayınlamakla mükellefiz, bunu niye yayınlamayacağımızı anlatacağım şimdi.
Salondan çıkarılan bir çocuk, bambaşka bir kesimden linç yiyor, onunla kavga eden de bambaşka bir kesimden linç ediliyor. İkisi de birbirinden küs ayrılmadığını buradan birinci ağızdan söylüyorum. Yani çocukların orada yaşadığı gerginliğin sebebi zaten yukarıdaki insanların konuştuğu üslup. Aynısı şimdi sosyal medyada kavga ediyor.
Ben o kavgayı bitirdim güya, o kavga Twitter’da devam ediyor. Kimsenin hakkı kalmadı o kavgada, kimse merak etmesin. Tatlı tatlı herkes evine dağıldı. Oradaki utanç verici konuyu alıp sokakta devam ettirmenin manası yok diye düşünüyorum."
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