https://sputniknews.com.tr/20230516/nebatiden-kilicdarogluna-kusurat-partilerinin-40a-yakin-adayini-meclise-tasidiniz-1071179537.html

Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Küsurat partilerinin 40’a yakın adayını Meclis’e taşıdınız

Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Küsurat partilerinin 40’a yakın adayını Meclis’e taşıdınız

Hazine ve Maliye Bakanı ve kesinleşmemiş sonuçlara göre AK Parti Mersin Milletvekili olarak seçilen Nebati, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T16:38+0300

2023-05-16T16:38+0300

2023-05-16T16:38+0300

politika

nureddin nebati

kemal kılıçdaroğlu

seçim

ittifak

tbmm

milletvekili

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu alıntılayarak paylaşım yaptı. Nebati, CHP listelerinden giren DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti gibi partilerin TBMM'ye girmesini eleştirdi.Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sayın Kılıçdaroğlu, 'Sana söz baharlar gelecek' diyerek anlaşılan seçmenlerinize değil, ülkemizde hiçbir tabanı olmayan küsürat partilerine söz verip durmuşsunuz.Toplam oy potansiyeli yüzde 1.5’i dahi bulmayan bu küsurat partilerinin 40’a yakın adayını Meclis’e taşıdınız.Yeni dönemdeki sandalye sayınızın neredeyse dörtte birine denk gelen bu tablo, bir 'hesap Uzmanı' olarak, hesaba-kitaba ne derece hakim (!) olduğunuzu da bir kez daha açıkça ortaya koymuştur."

https://sputniknews.com.tr/20230515/nebatiden-kilicdarogluna-sayin-erdoganin-sizi-siyasetten-emekli-etmesine-sadece-13-gun-kaldi-1071140973.html

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Sputnik Türkiye

nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu, seçim, ittifak, tbmm, milletvekili