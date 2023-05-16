https://sputniknews.com.tr/20230516/nebatiden-kilicdarogluna-kusurat-partilerinin-40a-yakin-adayini-meclise-tasidiniz-1071179537.html
Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Küsurat partilerinin 40’a yakın adayını Meclis’e taşıdınız
Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Küsurat partilerinin 40’a yakın adayını Meclis’e taşıdınız
Hazine ve Maliye Bakanı ve kesinleşmemiş sonuçlara göre AK Parti Mersin Milletvekili olarak seçilen Nebati, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T16:38+0300
2023-05-16T16:38+0300
2023-05-16T16:38+0300
politika
nureddin nebati
kemal kılıçdaroğlu
seçim
ittifak
tbmm
milletvekili
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu alıntılayarak paylaşım yaptı. Nebati, CHP listelerinden giren DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti gibi partilerin TBMM'ye girmesini eleştirdi.Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Sayın Kılıçdaroğlu, 'Sana söz baharlar gelecek' diyerek anlaşılan seçmenlerinize değil, ülkemizde hiçbir tabanı olmayan küsürat partilerine söz verip durmuşsunuz.Toplam oy potansiyeli yüzde 1.5’i dahi bulmayan bu küsurat partilerinin 40’a yakın adayını Meclis’e taşıdınız.Yeni dönemdeki sandalye sayınızın neredeyse dörtte birine denk gelen bu tablo, bir 'hesap Uzmanı' olarak, hesaba-kitaba ne derece hakim (!) olduğunuzu da bir kez daha açıkça ortaya koymuştur."
https://sputniknews.com.tr/20230515/nebatiden-kilicdarogluna-sayin-erdoganin-sizi-siyasetten-emekli-etmesine-sadece-13-gun-kaldi-1071140973.html
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nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu, seçim, ittifak, tbmm, milletvekili
nureddin nebati, kemal kılıçdaroğlu, seçim, ittifak, tbmm, milletvekili
Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Küsurat partilerinin 40’a yakın adayını Meclis’e taşıdınız
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Hazine ve Maliye Bakanı ve kesinleşmemiş sonuçlara göre AK Parti Mersin Milletvekili olarak seçilen Nebati, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu alıntılayarak, "Oy potansiyeli yüzde 1.5’i bulmayan küsurat partilerinin 40’a yakın adayını Meclis’e taşıdınız" diye yazdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu alıntılayarak paylaşım yaptı.
Nebati, CHP listelerinden giren DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti gibi partilerin TBMM'ye girmesini eleştirdi.
Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Kılıçdaroğlu, 'Sana söz baharlar gelecek' diyerek anlaşılan seçmenlerinize değil, ülkemizde hiçbir tabanı olmayan küsürat partilerine söz verip durmuşsunuz.
Toplam oy potansiyeli yüzde 1.5’i dahi bulmayan bu küsurat partilerinin 40’a yakın adayını Meclis’e taşıdınız.
Yeni dönemdeki sandalye sayınızın neredeyse dörtte birine denk gelen bu tablo, bir 'hesap Uzmanı' olarak, hesaba-kitaba ne derece hakim (!) olduğunuzu da bir kez daha açıkça ortaya koymuştur."