Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Sayın Erdoğan’ın sizi siyasetten emekli etmesine sadece 13 gün kaldı
21:37 15.05.2023 (güncellendi: 21:38 15.05.2023)
© İHABakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde ülkemizin ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden ayrılacak kaynakla Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Bakanlığımıza 3 bin 220 personel alımı yapacağız" dedi. Bakan Nebati ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalıştıklarını kaydetti.
© İHA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati sosyal medyadan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Hiç boşuna kendinizi yormayın. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sizi siyasetten emekli etmesine sadece 13 gün kaldı" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Twitter'dan "Daha düne kadar 'Ben Hesap Uzmanı’yım. Hesap nedir, kitap nedir iyi bilirim” diyordunuz. Anlaşılan milletimiz tüm hesaplarınızı boşa çıkarınca, şimdi de masaları yumruklamaya başlamışsınız. Hiç boşuna kendinizi yormayın. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın sizi siyasetten emekli etmesine sadece 13 gün kaldı" ifadeleriyle seslendi.
Sayın @kilicdarogluk,— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 15, 2023
Daha düne kadar “Ben Hesap Uzmanı’yım. Hesap nedir, kitap nedir iyi bilirim” diyordunuz. Anlaşılan milletimiz tüm hesaplarınızı boşa çıkarınca, şimdi de masaları yumruklamaya başlamışsınız.
Hiç boşuna kendinizi yormayın. Cumhurbaşkanımız Sayın…