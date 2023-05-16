Metin Külünk: Küçük yatırımcımızı mağdur edenler merak etmesin, devletimiz sizleri de takip ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:01
18 dk
SEÇİM ÖZEL
Radyo Sputnik Seçim Özel
00:20
190 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları şekillenmeye başladı!
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim ikinci tura kalacak mı? Oy sayımı devam ediyor.
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Prof. Türkçüoğlu: Kadınların iş hayatına girmesiyle tüp bebek uygulaması yaygınlaştı
14:05
54 dk
ANLAT BANA
14 Mayıs Seçim sonuçları hangi mesajları veriyor?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Dünyanın kilitlendiği seçim
16:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Birinci turun analizi
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
İkinci tur
18:33
87 dk
Z RAPORU
Meclis dağılımı
20:45
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
E-Fatura için süre 1 Temmuz'da sona eriyor
07:09
107 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Parti Kurucusu Yeniçeri: Kılıçdaroğlu’nun kazanabilmesi için olağanüstü bir şey olması gerek
09:02
55 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
6 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Adaylar ve siyasi partiler 2. turda hangi stratejileri izleyecek?
12:46
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de yeniden hafta içi mesaisi
14:07
47 dk
ANKARA FARKI
İkinci tur sonrası CHP'yi ne bekliyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye seçim değerlendirmesi ve dünyada yankıları
16:03
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Yükselen milliyetçilik ne anlatıyor?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/metin-kulunk-kucuk-yatirimcimizi-magdur-edenler-merak-etmesin-devletimiz-sizleri-de-takip-ediyor-1071176957.html
Metin Külünk: Küçük yatırımcımızı mağdur edenler merak etmesin, devletimiz sizleri de takip ediyor
Metin Külünk: Küçük yatırımcımızı mağdur edenler merak etmesin, devletimiz sizleri de takip ediyor
Metin Külünk, çeşitli spekülasyonlarla küçük yatırımcının mağdur edildiğinim öne sürdü ve "Küçük yatırımcımızı mağdur edenler merak etmesin, devletimiz sizleri... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T16:05+0300
2023-05-16T16:05+0300
2023 türkiye seçimleri
ak parti
metin külünk
borsa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/15/1050997422_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_f7a6200e244ea78557eac3cb1eb02c18.jpg
AK Parti MKYK üyesi Külünk, sosyal medya hesabı üzerinden 'itibarsızlaştırma çalışması yapanları' uyardı.Külünk şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230515/borsa-secim-sonrasi-yeni-haftaya-nasil-basladi-1071109928.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0b/15/1050997422_78:0:1502:1068_1920x0_80_0_0_d1afa18250c9f7eb9c07841a93bbb013.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, metin külünk, borsa
ak parti, metin külünk, borsa

Metin Külünk: Küçük yatırımcımızı mağdur edenler merak etmesin, devletimiz sizleri de takip ediyor

16:05 16.05.2023
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇINAK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk
AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN
Abone olTelegram
Metin Külünk, çeşitli spekülasyonlarla küçük yatırımcının mağdur edildiğinim öne sürdü ve "Küçük yatırımcımızı mağdur edenler merak etmesin, devletimiz sizleri de takip ediyor" dedi.
AK Parti MKYK üyesi Külünk, sosyal medya hesabı üzerinden 'itibarsızlaştırma çalışması yapanları' uyardı.
Külünk şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medya ağlarını kullanarak çok takipçili hesaplar üzerinden Hisse senetleri pazarlayarak birilerinin maşalığını yapan ve küçük yatırımcımızı mağdur edenler hiç merak etmesin ki Devletimiz sizleri de yakından takip ediyor, hiç kimse merak etmesin. Yapılmak istenen her türlü itibarsızlaştırma çabasının farkındayız. Devletimiz birer birer Adımlar atarak gerekli hesabı onlardan soracaktır."
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
EKONOMİ
Borsa seçim sonrası yeni haftaya nasıl başladı?
Dün, 10:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала