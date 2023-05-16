Metin Külünk: Küçük yatırımcımızı mağdur edenler merak etmesin, devletimiz sizleri de takip ediyor
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇINAK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk
© İHA / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN
Metin Külünk, çeşitli spekülasyonlarla küçük yatırımcının mağdur edildiğinim öne sürdü ve "Küçük yatırımcımızı mağdur edenler merak etmesin, devletimiz sizleri de takip ediyor" dedi.
AK Parti MKYK üyesi Külünk, sosyal medya hesabı üzerinden 'itibarsızlaştırma çalışması yapanları' uyardı.
Külünk şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medya ağlarını kullanarak çok takipçili hesaplar üzerinden Hisse senetleri pazarlayarak birilerinin maşalığını yapan ve küçük yatırımcımızı mağdur edenler hiç merak etmesin ki Devletimiz sizleri de yakından takip ediyor, hiç kimse merak etmesin. Yapılmak istenen her türlü itibarsızlaştırma çabasının farkındayız. Devletimiz birer birer Adımlar atarak gerekli hesabı onlardan soracaktır."
Sosyal meyda ağlarını kullanarak çok takipçili hesaplar üzerinden Hisse senetleri pazarlayarak birilerinin maşalığını yapan ve küçük yatırımcımızı mağdur edenler hiç merak etmesin ki Devletimiz sizleride yakından takip ediyor, hiç kimse merak etmesin. Yapılmak istenen her türlü… pic.twitter.com/3zktFS2rlQ— Metin KÜLÜNK (@mkulunk) May 16, 2023