Metin Külünk: Küçük yatırımcımızı mağdur edenler merak etmesin, devletimiz sizleri de takip ediyor

"Sosyal medya ağlarını kullanarak çok takipçili hesaplar üzerinden Hisse senetleri pazarlayarak birilerinin maşalığını yapan ve küçük yatırımcımızı mağdur edenler hiç merak etmesin ki Devletimiz sizleri de yakından takip ediyor, hiç kimse merak etmesin. Yapılmak istenen her türlü itibarsızlaştırma çabasının farkındayız. Devletimiz birer birer Adımlar atarak gerekli hesabı onlardan soracaktır."