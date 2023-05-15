https://sputniknews.com.tr/20230515/borsa-secim-sonrasi-yeni-haftaya-nasil-basladi-1071109928.html

Borsa seçim sonrası yeni haftaya nasıl başladı?

Borsa seçim sonrası yeni haftaya nasıl başladı?

BIST 100 Endeksi seçim sonrası ilk işlem gününe yüzde 6,38 düşüşle 4.489 puandan güne başladı. Borsada devre kesici devreye girdi. Endekste yüzde 5'e yakın... 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T10:45+0300

2023-05-15T10:45+0300

2023-05-15T10:45+0300

ekonomi

borsa istanbul

bist

bist-100

seçim

düşüş

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Borsa İstanbul seçim sonrası yeni haftaya düşüşle başladı.BIST 100 Endeksi seçim sonrası ilk işlem gününe yüzde 6.38 düşüşle 4.489 puandan güne başladı.Bankacılık endeksi yüzde 9.54 ve holding endeksi yüzde 7.86 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en fazla gerileyen bankacılık oldu.Borsadaki sert düşüş sonrası devre kesici devreye girdi. Borsada saat 10.30'da işlemler yeniden başladı. Endekste yüzde 5'e yakın kayıp görülüyor.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50'yi aşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur ittifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.Analistler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalabileceği ihtimalinin risk iştahını azalttığını söyledi.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230515/dolar-ve-euroda-son-durum-ne--1071107790.html

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borsa istanbul, bist, bist-100, seçim, düşüş