https://sputniknews.com.tr/20230515/borsa-secim-sonrasi-yeni-haftaya-nasil-basladi-1071109928.html
Borsa seçim sonrası yeni haftaya nasıl başladı?
Borsa seçim sonrası yeni haftaya nasıl başladı?
BIST 100 Endeksi seçim sonrası ilk işlem gününe yüzde 6,38 düşüşle 4.489 puandan güne başladı. Borsada devre kesici devreye girdi. Endekste yüzde 5'e yakın... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T10:45+0300
2023-05-15T10:45+0300
2023-05-15T10:45+0300
ekonomi
borsa istanbul
bist
bist-100
seçim
düşüş
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Borsa İstanbul seçim sonrası yeni haftaya düşüşle başladı.BIST 100 Endeksi seçim sonrası ilk işlem gününe yüzde 6.38 düşüşle 4.489 puandan güne başladı.Bankacılık endeksi yüzde 9.54 ve holding endeksi yüzde 7.86 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en fazla gerileyen bankacılık oldu.Borsadaki sert düşüş sonrası devre kesici devreye girdi. Borsada saat 10.30'da işlemler yeniden başladı. Endekste yüzde 5'e yakın kayıp görülüyor.Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50'yi aşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur ittifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.Analistler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalabileceği ihtimalinin risk iştahını azalttığını söyledi.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230515/dolar-ve-euroda-son-durum-ne--1071107790.html
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borsa istanbul, bist, bist-100, seçim, düşüş
borsa istanbul, bist, bist-100, seçim, düşüş
Borsa seçim sonrası yeni haftaya nasıl başladı?
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BIST 100 Endeksi seçim sonrası ilk işlem gününe yüzde 6,38 düşüşle 4.489 puandan güne başladı. Borsada devre kesici devreye girdi. Endekste yüzde 5'e yakın kayıp görülüyor.
Borsa İstanbul seçim sonrası yeni haftaya düşüşle başladı.
BIST 100 Endeksi seçim sonrası ilk işlem gününe yüzde 6.38 düşüşle 4.489 puandan güne başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 9.54 ve holding endeksi yüzde 7.86 azalış kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya düşüşle başlarken, en fazla gerileyen bankacılık oldu.
Borsadaki sert düşüş sonrası devre kesici devreye girdi. Borsada saat 10.30'da işlemler yeniden başladı. Endekste yüzde 5'e yakın kayıp görülüyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50'yi aşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.
Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur ittifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.
Analistler, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalabileceği ihtimalinin risk iştahını azalttığını söyledi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.350 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.