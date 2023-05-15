https://sputniknews.com.tr/20230515/dolar-ve-euroda-son-durum-ne--1071107790.html

Dolar ve euro'da son durum ne?

Dolar ve euro'da son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 19.6170 liradan, euro ise 21.3260 liradan haftaya başladı. 15.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-15T09:32+0300

2023-05-15T09:32+0300

2023-05-15T09:44+0300

ekonomi

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euro/tl

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Serbest piyasada 19.6150 liradan alınan dolar, 19.6170 liradan satılıyor. 21.3240 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 21,3260 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 19.5870 lira, euro'nun satış fiyatı da 21.3290 lira olmuştu.Altın yeni haftaya yükselişle başladıAltın, seçimin gölgesinde başlayan yeni haftaya yüzde 0.50'nin üzerinde bir artışla başladı.Gram altın (spot) 1272 liradan işlem görüyor. Gram altının önceki kapanışı 1265 liraydı.Çeyrek altın 2080 lira seviyesinden fiyatlanıyor. Çeyrek altın, cuma gününü 2068 liradan tamamlamıştı.Yarım altın ise yüzde 0.59'luk yükselişle 4161 liradan alıcı buluyor.Önceki kapanışı 8248 lira olan cumhuriyet altını ise 8296 liradan satılıyor.Ons altın ise bu sabah yüzde 0.24 yükselerek 2015 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230512/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070985701.html

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