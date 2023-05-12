https://sputniknews.com.tr/20230512/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070985701.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

İstanbul serbest piyasada dolar 19,57 liradan, euro 21,45 liradan güne başladı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T09:11+0300

2023-05-12T09:11+0300

2023-05-12T09:11+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

altın

euro

euro/tl

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Serbest piyasada 19,56 liradan alınan dolar 19,56 liradan satılıyor. 21,39 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 21,40 lira olarak belirlendi.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 265 lira, çeyrek altın 2 bin 47 lira, Cumhuriyet altını 8 bin 170 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4.561 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 74.62 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74.62 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.255 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20230511/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1070936515.html

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