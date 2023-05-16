https://sputniknews.com.tr/20230516/lavrov-rusya-bolgelerinin-turkiye-ile-isbirligi-buyuk-olcude-artti-1071185745.html
Lavrov: Rusya bölgelerinin Türkiye ile işbirliği büyük ölçüde arttı
Lavrov: Rusya bölgelerinin Türkiye ile işbirliği büyük ölçüde arttı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus bölgelerin Türkiye, BDT ülkeleri, Çin, Hindistan, İran ve Arap ülkeleriyle işbirliği düzeyinin büyük ölçüde arttığını... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T19:15+0300
2023-05-16T19:15+0300
2023-05-16T19:20+0300
dünya
sergey lavrov
türkiye
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya bölgelerinin Türkiye’yle işbirliği büyük ölçüde arttığını söyledi.40. Rusya Federasyonu Bölge Liderleri Toplantısı’nda konuşan Lavrov, “Rus bölgelerinin BDT ülkeleri, Çin, Hindistan, İran, Türkiye, Arap ülkeleri ile işbirliği düzeyi geçtiğimiz dönem içinde önemli ölçüde arttığına dikkat çekiyorum” ifadesini kullandı.Lavrov, “Ayrıca ülkemiz ve yabancı ülkelerin belediyeleri arasında da ilişkilerin önemli ölçüde etkinleştiğini kaydetmek istiyorum” dedi.
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sergey lavrov, türkiye, rusya
sergey lavrov, türkiye, rusya
Lavrov: Rusya bölgelerinin Türkiye ile işbirliği büyük ölçüde arttı
19:15 16.05.2023 (güncellendi: 19:20 16.05.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus bölgelerin Türkiye, BDT ülkeleri, Çin, Hindistan, İran ve Arap ülkeleriyle işbirliği düzeyinin büyük ölçüde arttığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya bölgelerinin Türkiye’yle işbirliği büyük ölçüde arttığını söyledi.
40. Rusya Federasyonu Bölge Liderleri Toplantısı’nda konuşan Lavrov, “Rus bölgelerinin BDT ülkeleri, Çin, Hindistan, İran, Türkiye, Arap ülkeleri ile işbirliği düzeyi geçtiğimiz dönem içinde önemli ölçüde arttığına dikkat çekiyorum” ifadesini kullandı.
Lavrov, “Ayrıca ülkemiz ve yabancı ülkelerin belediyeleri arasında da ilişkilerin önemli ölçüde etkinleştiğini kaydetmek istiyorum” dedi.