https://sputniknews.com.tr/20230516/iffhs-dunya-kulupler-siralamasini-yayinladi-fenerbahce-ilk-30da-1071180224.html

IFFHS Dünya Kulüpler Sıralaması'nı yayınladı: Fenerbahçe ilk 30'da

IFFHS Dünya Kulüpler Sıralaması'nı yayınladı: Fenerbahçe ilk 30'da

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS), 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması'nda Fenerbahçe, 179.5... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T16:45+0300

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması'nı yayınlarken, ilk 30'da Türkiye'den sadece Fenerbahçe var.179.5 puanla IFFHS'nin istatistiklerinde 28. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Juventus, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid gibi takımları da geride bırakmayı başardı. IFFHS'nin hazırladığı listenin en başında 320 puanla İspanyol devi Real Madrid yer aldı. İkinci sırada Brezilya'dan Flamengo (295), üçüncü sırada ise İngiliz ekibi Manchester City (254) bulunuyor. Listede Medipol Başakşehir 74, Sivasspor 122, Trabzonspor 133, Beşiktaş ve Galatasaray 216. sırada kendine yer buldu.

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