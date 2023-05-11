https://sputniknews.com.tr/20230511/ryan-kent-transferinde-fenerbahceye-beklenmedik-rakip-1070933639.html
Ryan Kent transferinde Fenerbahçe'ye beklenmedik rakip
Ryan Kent transferinde Fenerbahçe'ye beklenmedik rakip
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan İskoç ekibinden Rangers'ın İngiliz yıldızı Ryan Kent'e yeni bir talibin çıktığı iddia edildi. İskoçya'nın The Scotsman... 11.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-11T05:35+0300
2023-05-11T05:35+0300
2023-05-11T05:35+0300
spor
ryan kent
fenerbahçe
transfer
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070933453_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2767436db4c14b0d183318dc76ef0512.jpg
Fenerbahçe ile anılan Rangers'ın İngiliz yıldızı Ryan Kent için Belçika temsilcisi Club Brugge da devreye girdi.İskoçya'nın The Scotsman gazetesinin haberine göre, sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun geleceğinin belirsiz olduğu vurgulanırken, Fenerbahçe'nin Ryan Kent ile ciddi bir şekilde ilgilendiği hatırlatıldı.İngiliz futbolcuya sarı lacivertli kulübün ardından şimdi de Club Brugge'un bir transfer teklifi hazırlama aşamasında olduğu iddia edildi.Kent'i sezon sonunda bonservis bedelsiz olarak transfer edebilme ihtimali Belçika kulübüne cazip gelirken, pazarlıklara şimdiden başlanacağı ileri sürüldü.Rangers'ın 2019 yılında 7 milyon 200 bin euro ödeyerek Liverpool'dan kadrosuna kattığı Ryan Kent, bu sezon 44 resmi maçta 3 gol atarken, 10 kez de asist yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070933453_0:0:1062:796_1920x0_80_0_0_4037449b9ef6918a5293aaa77e5c2334.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ryan kent, fenerbahçe, transfer
ryan kent, fenerbahçe, transfer
Ryan Kent transferinde Fenerbahçe'ye beklenmedik rakip
Abone ol
Transferde adı Fenerbahçe ile anılan İskoç ekibinden Rangers'ın İngiliz yıldızı Ryan Kent'e yeni bir talibin çıktığı iddia edildi. İskoçya'nın The Scotsman gazetesinin haberine göre, Kent için Belçika temsilcisi Club Brugge da devreye girdi.
Fenerbahçe ile anılan Rangers'ın İngiliz yıldızı Ryan Kent için Belçika temsilcisi Club Brugge da devreye girdi.
İskoçya'nın The Scotsman gazetesinin haberine göre, sezon sonunda takımıyla sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun geleceğinin belirsiz olduğu vurgulanırken, Fenerbahçe'nin Ryan Kent ile ciddi bir şekilde ilgilendiği hatırlatıldı.
İngiliz futbolcuya sarı lacivertli kulübün ardından şimdi de Club Brugge'un bir transfer teklifi hazırlama aşamasında olduğu iddia edildi.
Kent'i sezon sonunda bonservis bedelsiz olarak transfer edebilme ihtimali Belçika kulübüne cazip gelirken, pazarlıklara şimdiden başlanacağı ileri sürüldü.
Rangers'ın 2019 yılında 7 milyon 200 bin euro ödeyerek Liverpool'dan kadrosuna kattığı Ryan Kent, bu sezon 44 resmi maçta 3 gol atarken, 10 kez de asist yaptı.