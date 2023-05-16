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IEA: Rusya'nın petrol ihracatı, Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı
IEA: Rusya'nın petrol ihracatı, Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın petrol ihracatının Nisan ayında, Ukrayna operasyonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, Moskova’ya... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T19:45+0300
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dünya
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rusya
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ihracat
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), aylık raporunda, Rusya'nın ihracatının geçen ay günde 50 bin varil artarak günde 8.3 milyon varile ulaştığını duyurdu.Raporda, "Gerçekten de Rusya, kayıp geliri telafi etmek için hacimleri artırıyor olabilir" ifadeleri kullanıldıRusya’nın petrol ihracat geliri Nisan ayında 1.7 milyar dolar artarak 15 milyar dolara yükseldiği belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-petrol-uretimindeki-azaltma-kararini-yil-sonuna-kadar-uygulayacak-1069093571.html
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uluslararası enerji ajansı (iea), rusya, petrol, ihracat
uluslararası enerji ajansı (iea), rusya, petrol, ihracat

IEA: Rusya'nın petrol ihracatı, Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

19:45 16.05.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinPetrol rafinerisi- Rusya
Petrol rafinerisi- Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın petrol ihracatının Nisan ayında, Ukrayna operasyonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, Moskova’ya uygulanan Batı yaptırımlarına rağmen petrol gelirinin 1.7 milyar dolar arttığını açıkladı.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), aylık raporunda, Rusya'nın ihracatının geçen ay günde 50 bin varil artarak günde 8.3 milyon varile ulaştığını duyurdu.
Raporda, "Gerçekten de Rusya, kayıp geliri telafi etmek için hacimleri artırıyor olabilir" ifadeleri kullanıldı
Rusya’nın petrol ihracat geliri Nisan ayında 1.7 milyar dolar artarak 15 milyar dolara yükseldiği belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

Rus petrol ihracatı Nisan'da günlük 50,000 varil artarak günde 8.3 milyon varile ulaşarak, Ukrayna'nın işgalinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ham petrol sevkiyatı günlük 250,000 varil artarken, ürün ihracatı yaklaşık 200,000 varile düştü. Tahmini petrol ihracatı gelirleri 1.7 milyar dolar artarak 15.0 milyar dolara yükseldi."

Rusya - petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
EKONOMİ
Rusya, petrol üretimindeki azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacak
3 Nisan, 11:37
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