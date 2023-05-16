https://sputniknews.com.tr/20230516/iea-rusyanin-petrol-ihracati-subat-2022den-bu-yana-en-yuksek-seviyeye-cikti-1071186178.html

IEA: Rusya'nın petrol ihracatı, Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

IEA: Rusya'nın petrol ihracatı, Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya'nın petrol ihracatının Nisan ayında, Ukrayna operasyonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktığını belirterek, Moskova’ya... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T19:45+0300

2023-05-16T19:45+0300

2023-05-16T19:45+0300

dünya

uluslararası enerji ajansı (iea)

rusya

petrol

ihracat

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), aylık raporunda, Rusya'nın ihracatının geçen ay günde 50 bin varil artarak günde 8.3 milyon varile ulaştığını duyurdu.Raporda, "Gerçekten de Rusya, kayıp geliri telafi etmek için hacimleri artırıyor olabilir" ifadeleri kullanıldıRusya’nın petrol ihracat geliri Nisan ayında 1.7 milyar dolar artarak 15 milyar dolara yükseldiği belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-petrol-uretimindeki-azaltma-kararini-yil-sonuna-kadar-uygulayacak-1069093571.html

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uluslararası enerji ajansı (iea), rusya, petrol, ihracat