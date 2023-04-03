https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-petrol-uretimindeki-azaltma-kararini-yil-sonuna-kadar-uygulayacak-1069093571.html
Rusya, petrol üretimindeki azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacak
Rusya, petrol üretimindeki azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacak
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacaklarını bildirdi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T11:37+0300
2023-04-03T11:37+0300
2023-04-03T11:37+0300
ekonomi
rusya
petrol
petrol üretimi
karar
aleksandr novak
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa’daki bankacılık krizi ve dünyada enerji alanında atılan hatalı adımlar nedeniyle petrol piyasasında yüksek oynaklık ve öngörülemez süreçlerin yaşandığını vurguladı.Rusya’nın önleyici bir adım olarak petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı aldığını belirten Novak, “Petrol üretimimizi, şubat üretim hacmimize kıyasla yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil düzeyinde azaltacağız” ifadesini kullandı.Novak, 10 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın petrol üretimini mart ayında günlük 500 bin varil azaltacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230402/suudi-arabistan-bae-ve-kuveyt-petrol-uretiminde-kesintiye-gideceklerini-acikladi-1069072606.html
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rusya, petrol, petrol üretimi, karar, aleksandr novak
rusya, petrol, petrol üretimi, karar, aleksandr novak
Rusya, petrol üretimindeki azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacak
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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacaklarını bildirdi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa’daki bankacılık krizi ve dünyada enerji alanında atılan hatalı adımlar nedeniyle petrol piyasasında yüksek oynaklık ve öngörülemez süreçlerin yaşandığını vurguladı.
Rusya’nın önleyici bir adım olarak petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı aldığını belirten Novak, “Petrol üretimimizi, şubat üretim hacmimize kıyasla yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil düzeyinde azaltacağız” ifadesini kullandı.
Novak, 10 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın petrol üretimini mart ayında günlük 500 bin varil azaltacağını söylemişti.