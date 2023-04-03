https://sputniknews.com.tr/20230403/rusya-petrol-uretimindeki-azaltma-kararini-yil-sonuna-kadar-uygulayacak-1069093571.html

Rusya, petrol üretimindeki azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacak

Rusya, petrol üretimindeki azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, petrol üretimini günlük 500 bin varil azaltma kararını yıl sonuna kadar uygulayacaklarını bildirdi. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T11:37+0300

2023-04-03T11:37+0300

2023-04-03T11:37+0300

ekonomi

rusya

petrol

petrol üretimi

karar

aleksandr novak

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve Avrupa’daki bankacılık krizi ve dünyada enerji alanında atılan hatalı adımlar nedeniyle petrol piyasasında yüksek oynaklık ve öngörülemez süreçlerin yaşandığını vurguladı.Rusya’nın önleyici bir adım olarak petrol üretiminde kısıntıya gitme kararı aldığını belirten Novak, “Petrol üretimimizi, şubat üretim hacmimize kıyasla yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil düzeyinde azaltacağız” ifadesini kullandı.Novak, 10 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın petrol üretimini mart ayında günlük 500 bin varil azaltacağını söylemişti.

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rusya, petrol, petrol üretimi, karar, aleksandr novak