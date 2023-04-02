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Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Irak ve Cezayir petrol üretiminde kesintiye gideceklerini açıkladı
Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Irak ve Cezayir petrol üretiminde kesintiye gideceklerini açıkladı
Körfez petrol devleri, 'ihtiyati tedbir' gerekçesiyle mayıstan itibaren yıl sonuna dek petrol üretimini azaltma kararı aldıklarını duyurdu. Irak ve Cezayir'den... 02.04.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
suudi arabistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
kuveyt
petrol
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Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, 'pazar istikrarını amaçlayan ihtiyati tedbir' olarak petrol üretimini koordineli şekilde azaltacaklarını duyurdu.Üç ülkenin devlet medyasında yer alan açıklamalara göre günlük toplam 772 bin varillik kesinti, mayıs ayından itibaren devreye girecek ve yılın geri kalanında geçerli olacak.500 bin varillik kesinti SuudilerdenSuudi Enerji Bakanlığı'nın bu kapsamdaki açıklamasında, Suudi Arabistan'ın diğer OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon içinde ve Ekim 2022'de üzerinde anlaşılan kesintiye ek olarak, mayıs ayından 2023'ün sonuna kadar petrol üretimini gönüllü olarak günde 500 bin varil azaltacağı belirtildi:Ekim 2022'de kararlaştırılan üretim kesintisine ekBu gönüllü kesintinin Ekim 2022'de kararlaştırılan üretim kesintisine ek olarak geldiğinin altını çizen, Suudi Enerji Bakanlığı, 'petrol piyasasının istikrarını desteklemeyi amaçlayan ihtiyati tedbir' olduğunu sözlerine ekledi.Benzer açıklamalar Irak ve Cezayir'den de geldi.211 bin varillik kesinti Irak'tanIrak Petrol Bakanlığı, 'piyasayı istikrara kavuşturmak' için 1 Mayıs'tan itibaren günlük 211 bin varil üretim kesintisi yapacağını duyurdu. Bakanlık, Bağdat'ın hamlesinin 'diğer bazı üretici ülkelerle koordinasyon içinde' geldiğini ve yıl sonuna kadar süreceğini belirtti.'Günde toplam 1.1 milyon varili bulacak'Sputnik'e konuşan organizasyondaki üç kaynak, Rusya hariç birçok OPEC+ ülkesi tarafından açıklanan ek petrol üretim kesintilerinin günde toplam 1.1 milyon varil olacağı tahminini aktardı. İki kaynak 1.1 milyon varil tahmini paylaşırken, üçüncü kaynak, Suudi Arabistan, BAE, Irak, Kuveyt, Umman ve Kazakistan'ın mayıstan 2023'ün sonuna kadar gönüllü petrol üretimini kısma kararı alan ülkeler arasında olduğunu söyledi.
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suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae), kuveyt, petrol
suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae), kuveyt, petrol

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt, Irak ve Cezayir petrol üretiminde kesintiye gideceklerini açıkladı

18:13 02.04.2023 (güncellendi: 19:17 02.04.2023)
© AP Photo / John Moore / Suudi Arabistan devletinin petrol-gaz şirketi Aramco, Hovta petrol yatağı
Suudi Arabistan devletinin petrol-gaz şirketi Aramco, Hovta petrol yatağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / John Moore /
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Körfez petrol devleri, 'ihtiyati tedbir' gerekçesiyle mayıstan itibaren yıl sonuna dek petrol üretimini azaltma kararı aldıklarını duyurdu. Irak ve Cezayir'den de benzer açıklamalar geldi. OPEC+'nın günde toplam 1.1 milyon varillik ek kesintiye gideceği tahmin ediliyor.
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, 'pazar istikrarını amaçlayan ihtiyati tedbir' olarak petrol üretimini koordineli şekilde azaltacaklarını duyurdu.
Üç ülkenin devlet medyasında yer alan açıklamalara göre günlük toplam 772 bin varillik kesinti, mayıs ayından itibaren devreye girecek ve yılın geri kalanında geçerli olacak.

500 bin varillik kesinti Suudilerden

Suudi Enerji Bakanlığı'nın bu kapsamdaki açıklamasında, Suudi Arabistan'ın diğer OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon içinde ve Ekim 2022'de üzerinde anlaşılan kesintiye ek olarak, mayıs ayından 2023'ün sonuna kadar petrol üretimini gönüllü olarak günde 500 bin varil azaltacağı belirtildi:

Suudi Arabistan Krallığı, İşbirliği Bildirgesi'ndeki diğer bazı OPEC ve OPEC dışı Katılımcı Ülkeler ile koordinasyon içinde, Mayıs'tan 2023'ün sonuna kadar günde 500 bin varil gönüllü kesinti uygulayacak.

Ekim 2022'de kararlaştırılan üretim kesintisine ek

Bu gönüllü kesintinin Ekim 2022'de kararlaştırılan üretim kesintisine ek olarak geldiğinin altını çizen, Suudi Enerji Bakanlığı, 'petrol piyasasının istikrarını desteklemeyi amaçlayan ihtiyati tedbir' olduğunu sözlerine ekledi.
Benzer açıklamalar Irak ve Cezayir'den de geldi.

211 bin varillik kesinti Irak'tan

Irak Petrol Bakanlığı, 'piyasayı istikrara kavuşturmak' için 1 Mayıs'tan itibaren günlük 211 bin varil üretim kesintisi yapacağını duyurdu. Bakanlık, Bağdat'ın hamlesinin 'diğer bazı üretici ülkelerle koordinasyon içinde' geldiğini ve yıl sonuna kadar süreceğini belirtti.

'Günde toplam 1.1 milyon varili bulacak'

Sputnik'e konuşan organizasyondaki üç kaynak, Rusya hariç birçok OPEC+ ülkesi tarafından açıklanan ek petrol üretim kesintilerinin günde toplam 1.1 milyon varil olacağı tahminini aktardı. İki kaynak 1.1 milyon varil tahmini paylaşırken, üçüncü kaynak, Suudi Arabistan, BAE, Irak, Kuveyt, Umman ve Kazakistan'ın mayıstan 2023'ün sonuna kadar gönüllü petrol üretimini kısma kararı alan ülkeler arasında olduğunu söyledi.
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