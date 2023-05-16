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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/icisleri-bakani-soylu-secim-surecinde-321-olay-yasandi-1071171437.html
İçişleri Bakanı Soylu: Seçim sürecinde 321 olay yaşandı
İçişleri Bakanı Soylu: Seçim sürecinde 321 olay yaşandı
İçişleri Bakanı Soylu, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sürecinde ülke genelinde seçimlerle ilgili 321 olayın yaşandığını... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T14:34+0300
2023-05-16T14:36+0300
2023 türkiye seçimleri
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
olay
ak parti
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Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen ve 14 Mayıs seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretinin ilkini partisinin Esenler İlçe Başkanlığı'na gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu yakaladığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farkla seçimi önde tamamladığını dile getirdi.Soylu, Türkiye'yi demokrasi ve hukuk konusunda yargılayanlara milletin sandıkta cevap verdiğini belirterek, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta ortaya çıkan tablo ile dünya ülkelerine, "Bizim işimize karışmayın. Biz, demokrasi ve hukuku en üst seviyede uygulayan ülkeyiz. Siz kendi işinize, kendi hesabınıza bakın" mesajını verdiğini anlattı.AK Parti'ye İstanbul'da en büyük desteği Esenler'in verdiğini anımsatan Soylu, "Bu demokrasi ve hukuk bayrağı Türkiye Yüzyılı'nın en önemli bayrağı olarak dalgalanacaktır. Bu seçimin diğer seçimlerden farkı şudur; bu seçim Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç seçimidir. Her şeye rağmen bu millet tam 21 yıldır bu ülkeye hizmet eden Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında yekvücut durmuş ve Türk demokrasisi hakikaten çok güçlü bir kazanım elde etmiştir" ifadesini kullandı.Soylu, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi için de çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaparak, 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da sandığa sahip çıkacaklarını kaydetti.'Türkiye'de daha az olaylı, daha sakin ve mutedil bir seçim geçti'Seçim sırasında meydan gelen olaylarla ilgili bilgi veren Soylu, "Geçen seçimlerde toplam 356 seçim olayı yaşandı, bütün seçim olayı. Bu seçimlerde 321 seçim olayı yaşandı. Yani bütün Türkiye'de daha az olaylı, daha sakin ve mutedil bir seçim geçti. Bu vesileyle de tüm siyasi organlara, milletimize, özellikle güvenlik güçlerimize teşekkür ederim" dedi.Programda, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Rabia Kalender İlhan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan da konuşma yaptı.
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süleyman soylu, içişleri bakanlığı, olay, ak parti
süleyman soylu, içişleri bakanlığı, olay, ak parti

İçişleri Bakanı Soylu: Seçim sürecinde 321 olay yaşandı

14:34 16.05.2023 (güncellendi: 14:36 16.05.2023)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Soylu, 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi sürecinde ülke genelinde seçimlerle ilgili 321 olayın yaşandığını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen ve 14 Mayıs seçimlerinin ardından teşekkür ziyaretinin ilkini partisinin Esenler İlçe Başkanlığı'na gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu yakaladığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın farkla seçimi önde tamamladığını dile getirdi.
Soylu, Türkiye'yi demokrasi ve hukuk konusunda yargılayanlara milletin sandıkta cevap verdiğini belirterek, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta ortaya çıkan tablo ile dünya ülkelerine, "Bizim işimize karışmayın. Biz, demokrasi ve hukuku en üst seviyede uygulayan ülkeyiz. Siz kendi işinize, kendi hesabınıza bakın" mesajını verdiğini anlattı.
AK Parti'ye İstanbul'da en büyük desteği Esenler'in verdiğini anımsatan Soylu, "Bu demokrasi ve hukuk bayrağı Türkiye Yüzyılı'nın en önemli bayrağı olarak dalgalanacaktır. Bu seçimin diğer seçimlerden farkı şudur; bu seçim Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç seçimidir. Her şeye rağmen bu millet tam 21 yıldır bu ülkeye hizmet eden Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında yekvücut durmuş ve Türk demokrasisi hakikaten çok güçlü bir kazanım elde etmiştir" ifadesini kullandı.
Soylu, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçimi için de çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaparak, 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da sandığa sahip çıkacaklarını kaydetti.

'Türkiye'de daha az olaylı, daha sakin ve mutedil bir seçim geçti'

Seçim sırasında meydan gelen olaylarla ilgili bilgi veren Soylu, "Geçen seçimlerde toplam 356 seçim olayı yaşandı, bütün seçim olayı. Bu seçimlerde 321 seçim olayı yaşandı. Yani bütün Türkiye'de daha az olaylı, daha sakin ve mutedil bir seçim geçti. Bu vesileyle de tüm siyasi organlara, milletimize, özellikle güvenlik güçlerimize teşekkür ederim" dedi.
Programda, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Rabia Kalender İlhan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve AK Parti Esenler İlçe Başkanı Umut Özkan da konuşma yaptı.
14 mayıs seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
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14 Mayıs, 10:41
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