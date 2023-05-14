https://sputniknews.com.tr/20230514/oy-kullanirken-kalp-krizi-gecirerek-hayatini-kaybetti-1071056033.html
Oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Trabzon'da yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti. 14.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-14T10:41+0300
2023-05-14T10:41+0300
2023-05-14T10:50+0300
kalp krizi
2023 türkiye seçimleri
oy kullanma
sandık
hayatını kaybedenler
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali'ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi. Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı. Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230514/turkiye-sandik-basinda-oy-verme-islemi-basladi-1071052077.html
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kalp krizi, oy kullanma, sandık, hayatını kaybedenler
kalp krizi, oy kullanma, sandık, hayatını kaybedenler
Oy kullanırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
10:41 14.05.2023 (güncellendi: 10:50 14.05.2023) Abone ol
Trabzon'da yaşlı bir kadın oy kullanırken geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Derecik mahallesinde 75 yaşındaki Aysel Ulusoy, Derecik Çevreli Camii Lokali'ndeki 1093 nolu sandığa oy kullanmak üzere yakınları ile birlikte geldi.
Oy kullanma kabinine girerek oyunu kullanan Ulusoy, ardından bir anda fenalaştı. Ulusoy, çevredekiler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.