https://sputniknews.com.tr/20230516/hakkaride-oylarin-gecersiz-hale-getirildigine-iliskin-paylasimlarla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1071175617.html

Hakkari'de 'oyların geçersiz hale getirildiği'ne ilişkin paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Hakkari'de 'oyların geçersiz hale getirildiği'ne ilişkin paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından, sosyal medyada "bazı oy pusulalarına rastgele mühür basılarak geçersiz hale getirildiği"ne yönelik paylaşımlarla ilgili... 16.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-16T15:37+0300

2023-05-16T15:37+0300

2023-05-16T15:37+0300

2023 türkiye seçimleri

hakkari

oy kullanma

savcılık

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Hakkari'de aday çıkarmak için Yeşil Sol Parti'ye kullanılan 1000'e yakın pusulaya rastgele mühür basılarak geçersiz hale getiriliyor" şeklinde gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığı belirtildi.Açıklamada, kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230516/ak-partiden-yurtdisi-sandik-sayisi-ve-oy-verme-gununun-azaltilmasina-itiraz-1071174596.html

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