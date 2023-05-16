https://sputniknews.com.tr/20230516/hakkaride-oylarin-gecersiz-hale-getirildigine-iliskin-paylasimlarla-ilgili-sorusturma-baslatildi-1071175617.html
Hakkari'de 'oyların geçersiz hale getirildiği'ne ilişkin paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı
Hakkari'de 'oyların geçersiz hale getirildiği'ne ilişkin paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından, sosyal medyada "bazı oy pusulalarına rastgele mühür basılarak geçersiz hale getirildiği"ne yönelik paylaşımlarla ilgili... 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T15:37+0300
2023-05-16T15:37+0300
2023-05-16T15:37+0300
2023 türkiye seçimleri
hakkari
oy kullanma
savcılık
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Hakkari'de aday çıkarmak için Yeşil Sol Parti'ye kullanılan 1000'e yakın pusulaya rastgele mühür basılarak geçersiz hale getiriliyor" şeklinde gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığı belirtildi.Açıklamada, kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230516/ak-partiden-yurtdisi-sandik-sayisi-ve-oy-verme-gununun-azaltilmasina-itiraz-1071174596.html
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hakkari, oy kullanma, savcılık
hakkari, oy kullanma, savcılık
Hakkari'de 'oyların geçersiz hale getirildiği'ne ilişkin paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı
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Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığından, sosyal medyada "bazı oy pusulalarına rastgele mühür basılarak geçersiz hale getirildiği"ne yönelik paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Hakkari'de aday çıkarmak için Yeşil Sol Parti'ye kullanılan 1000'e yakın pusulaya rastgele mühür basılarak geçersiz hale getiriliyor" şeklinde gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, kamu düzenini bozmaya yönelik paylaşımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.