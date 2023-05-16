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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230516/ak-partiden-yurtdisi-sandik-sayisi-ve-oy-verme-gununun-azaltilmasina-itiraz-1071174596.html
AK Parti’den yurtdışı sandık sayısı ve oy kullanma gününün azaltılmasına itiraz
AK Parti’den yurtdışı sandık sayısı ve oy kullanma gününün azaltılmasına itiraz
AK Parti, yurtdışında kurulacak olan sandık sayısı ve oy günün azaltılmasına yönelik düzenlemeye itiraz etti. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T15:25+0300
2023-05-16T15:29+0300
2023 türkiye seçimleri
türkiye
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
ak parti
seçim
sandık
yurtdışı
karar
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AK Parti, 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu çerçevesinde sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin azaltılmasına yönelik düzenlemeye yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dilekçe ile itirazda bulundu. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:“Kurulumuzun 2023/1007 sayılı kararı ile 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminin 2’inci turu kapsamında, sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin arttırılması ve azaltılması yönünde düzenleme yapılarak, bazı temsilciliklerde sandık sayılarının hafta içi ve hafta sonlarında azaltıldığı görülmüştür.Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023 tarihinde başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi de göz önünde bulundurularak, yurtdışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek, sandık sayılarının arttırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.”
https://sputniknews.com.tr/20230515/ysk-baskani-yener-yurtici-sandik-orani-yuzde-100-oraninda-acilmistir-1071125634.html
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türkiye, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), ak parti, seçim, sandık, yurtdışı, karar
türkiye, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), ak parti, seçim, sandık, yurtdışı, karar

AK Parti’den yurtdışı sandık sayısı ve oy kullanma gününün azaltılmasına itiraz

15:25 16.05.2023 (güncellendi: 15:29 16.05.2023)
© AAYüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurtdışı seçmen için 27 Nisan'da başlayacak olan oy verme işlemlerinin, hangi temsilciliklerde ve tarihlerde yapılacağı ilan edildi.
Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurtdışı seçmen için 27 Nisan'da başlayacak olan oy verme işlemlerinin, hangi temsilciliklerde ve tarihlerde yapılacağı ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2023
© AA
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AK Parti, yurtdışında kurulacak olan sandık sayısı ve oy günün azaltılmasına yönelik düzenlemeye itiraz etti.
AK Parti, 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu çerçevesinde sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin azaltılmasına yönelik düzenlemeye yönelik Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dilekçe ile itirazda bulundu.
Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
“Kurulumuzun 2023/1007 sayılı kararı ile 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminin 2’inci turu kapsamında, sandık sayıları ile oy kullanma günlerinin arttırılması ve azaltılması yönünde düzenleme yapılarak, bazı temsilciliklerde sandık sayılarının hafta içi ve hafta sonlarında azaltıldığı görülmüştür.
Oy vermeye gelecek vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasını teminen, yurt dışında oy verme işleminin 20 Mayıs 2023 tarihinde başlayacağı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi de göz önünde bulundurularak, yurtdışında kurulacak sandık sayılarının yeniden gözden geçirilerek, sandık sayılarının arttırılması hususunda gerekli kararın alınarak temsilciliklerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.”
Ahmet Yener - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
YSK Başkanı Yener: Seçim ikinci tura kalmıştır
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