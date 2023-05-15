https://sputniknews.com.tr/20230515/ysk-baskani-yener-yurtici-sandik-orani-yuzde-100-oraninda-acilmistir-1071125634.html
YSK Başkanı Yener: Seçim ikinci tura kalmıştır
YSK Başkanı Yener: Seçim ikinci tura kalmıştır
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Yurtiçi sandık oranı yüzde 100 oranında açılmıştır" dedi. Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de ikinci tura kaldığını açıkladı... 15.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-15T15:37+0300
2023-05-15T15:37+0300
2023-05-15T16:07+0300
2023 türkiye seçimleri
ahmet yener
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
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Yener, tüm YSK çalışanlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren kurum personeline teşekkür ediyorum. İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarına, seçim personeline ve kamu görevlilerine de teşekkür ediyoruz" dedi.Sandıklardaki oy oranlarına ilişkin bilgi de veren YSK Başkanı Yener, "Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.'Seçimler ikinci tura kaldı'YSK Başkanı kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.51, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın yüzde 5.47 oy aldığını belirterek, "Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür" diye konuştu.
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ahmet yener, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
ahmet yener, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk)
YSK Başkanı Yener: Seçim ikinci tura kalmıştır
15:37 15.05.2023 (güncellendi: 16:07 15.05.2023) Abone ol
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Yurtiçi sandık oranı yüzde 100 oranında açılmıştır" dedi. Yener, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de ikinci tura kaldığını açıkladı. Şener adayların oy dağılımlarına yönelik "Yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92, yurt dışında ise 52,69 oranında gerçekleşmiştir" dedi.
Yener, tüm YSK çalışanlarına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi geçiren kurum personeline teşekkür ediyorum. İl ve ilçe seçim kurulu başkanlarına, seçim personeline ve kamu görevlilerine de teşekkür ediyoruz" dedi.
Sandıklardaki oy oranlarına ilişkin bilgi de veren YSK Başkanı Yener, "Saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açılmış olup, katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışında ise yüzde 52,99 oranında katılım gerçekleşmiştir. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
'Seçimler ikinci tura kaldı'
YSK Başkanı kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49.51, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın yüzde 5.47 oy aldığını belirterek, "Saat 15.15 itibariyle 35 bin 874 oyun Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğu kabul edildiğinde oylarının yüzde 49,54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmiş olduğunda yüzde 44,89 kabul edilmiş olup, hiçbir adayın seçilme yeterliliğine ulaşamadığı görülmüştür" diye konuştu.