Güney Afrika lideri: Putin ve Zelenskiy'le konuştum, Moskova ve Kiev'e barış misyonu göndereceğiz
16:07 16.05.2023 (güncellendi: 16:17 16.05.2023)
© AFP 2023 / RAJESH JANTILALCyril Ramaphosa
© AFP 2023 / RAJESH JANTILAL
Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarıyla görüştüğünü açıklayan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, her iki tarafın da Moskova ve Kiev'e Afrikalı liderlerden oluşan barış misyonunun gönderilmesini kabul ettiğini belirtti.
Cape Town'da Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong'la düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'le görüştüğünü açıkladı.
Güney Afrika, Mısır, Senegal, Kongo, Uganda ve Zambiya liderleri olarak bir barış misyonu inisiyatifi ortaya koyduklarını ve bunu Putin ve Zelenskiy'le konuştuğunu belirten Ramaphosa, her iki tarafın da Afrikalı liderlerden oluşan misyonla kendi başkentlerinde görüşmeyi kabul ettiğini söyledi.
Putin ve Zelenskiy'le bu konuda Afrikalı liderlerle temas kurmaya hazırlanmaları konusunda anlaştığını anlatan Ramaphosa, Afrika kıtasının Ukrayna'daki çatışmalardan çok büyük zarar gördüğünü ve yoğun istişareler yapılmasını umduklarını ifade etti.
Ramaphosa, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Afrika Birliği Ofisi'ne misyon hakkında bilgi sunduklarını kaydetti.
Güney Afrika lideri, misyonun Moskova ve Kiev'e gerçekleştireceği ziyaretlerin tarihi hakkında bilgi vermedi.
Afrika ülkeleri, özellikle Rusya'dan tahıl ürünleri, gübre ve amonyak gibi büyük ihtiyaç duydukları ürünlerin sevkiyatının durması nedeniyle çok zor durumda kaldı.
Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında tahıl anlaşması imzalanmasına rağmen Batılı ülkeler, Rus tahıl ve gübresinin Afrika ülkelerine sevkiyatını engellemeye devam ediyor. Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın büyük bölümü ise Avrupa ülkelerine sevk ediliyor.
İlk olarak Kasım 2022'de 4 ay, son olarak da 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar uzatılan anlaşma, yeni bir mutabakat sağlanmaması halinde 2 gün sonra sona erecek.
Rusya lideri Putin, bu süre dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü vermişti.
Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini de vurgulamıştı.
Güney Afrika lideri, misyonun Moskova ve Kiev'e gerçekleştireceği ziyaretlerin tarihi hakkında bilgi vermedi.
Afrika ülkeleri, özellikle Rusya'dan tahıl ürünleri, gübre ve amonyak gibi büyük ihtiyaç duydukları ürünlerin sevkiyatının durması nedeniyle çok zor durumda kaldı.
Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM arasında tahıl anlaşması imzalanmasına rağmen Batılı ülkeler, Rus tahıl ve gübresinin Afrika ülkelerine sevkiyatını engellemeye devam ediyor. Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın büyük bölümü ise Avrupa ülkelerine sevk ediliyor.
İlk olarak Kasım 2022'de 4 ay, son olarak da 14 Mart tarihinde varılan mutabakatla 18 Mayıs 2023'e kadar uzatılan anlaşma, yeni bir mutabakat sağlanmaması halinde 2 gün sonra sona erecek.
Rusya lideri Putin, bu süre dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü vermişti.
Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini de vurgulamıştı.