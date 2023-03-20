https://sputniknews.com.tr/20230320/putin-afrika-cok-kutuplu-dunya-duzeninin-liderlerinden-biri-olacak-1068515188.html
Putin: Afrika çok kutuplu dünya düzeninin liderlerinden biri olacak
Putin: Afrika çok kutuplu dünya düzeninin liderlerinden biri olacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika'nın çok kutuplu dünya düzeninin liderlerinden biri olacağından emin olduğunu vurguladı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T16:24+0300
2023-03-20T16:24+0300
2023-03-20T16:25+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
afrika
tahıl anlaşması
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Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası 'Çok Kutuplu Dünyada Rusya-Afrika' Parlamento Konferansı'nda katılımcılara hitap eden Putin, "Afrika ülkeleri, dünya meselelerindeki ağırlıklarını ve rollerini sürekli olarak artırıyor. Politika ve ekonomide kendilerini giderek daha emin bir şekilde ortaya koyuyorlar. Afrika'nın, ortaya çıkmakta olan çok kutuplu dünya düzeninin liderlerinden biri olacağından eminiz" dedi.Putin, bu görüşünü destekleyen tüm nesnel emarelerin mevcut olduğunu belirterek "Afrika ülkeleri şimdilik küresel GSYİH'nin sadece yüzde 3'ünü oluştursa da birçok Afrika ülkesinin ekonomisinin çok yüksek tempoda geliştiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya ile Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin neo-kolonici ideolojiye karşı çıktığını ve birlikte küresel çoğunluğu oluşturduğunu anlatan Putin, Afrika ülkelerinin dünyadaki türbülans sürecinde bağımsız politika izlemeyi amaçladığının altını çizdi.'Tahıl anlaşması tekrar uzatılmazsa, Afrika'ya ücretsiz tahıl tedarik edeceğiz'Rusya lideri, 19 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere uzatılan tahıl anlaşmasının 60 günlük süresi dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü verdi.Bu bağlamda tahıl anlaşmasının mevcut durumuna değinen Putin, "Karadeniz tahıl anlaşmasının adil ve eksiksiz uygulanması, ancak bizim tutumumuz dikkate alınırsa sağlanacak. Biz de buna bağlı olarak anlaşmada daha fazla yer alıp almayacağımıza karar vereceğiz. Moskova, en başta Afrika ülkeleri ve diğer gelişmekte olan ülkeler için, yani onların büyük miktarlarda gıdaya ihtiyacı olduğu için bu anlaşmanın paket anlaşma olduğu konusunda ısrarcı davranıyor. Rusya'nın başlıca taleplerinin, özellikle de tahıl ve gübrelerin karnı tok Avrupa ülkeleri yerine muhtaç Afrika ülkelerine gitmesini öngören taleplerin yerine getirilmesinde ısrarcıyız" ifadelerini kullandı.Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini bir kez daha vurguladı.Putin, Rusya'nın şimdiye dek Afrika ülkelerinin 20 milyar dolardan fazla borcunu sildiğinin de anımsattı.
https://sputniknews.com.tr/20230320/putin-hukuk-disi-sokak-eylemleri-ve-asiricilik-ideolojisini-yayma-girisimleri-hizla-bastirilmali-1068508820.html
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vladimir putin, rusya, afrika, tahıl anlaşması
vladimir putin, rusya, afrika, tahıl anlaşması
Putin: Afrika çok kutuplu dünya düzeninin liderlerinden biri olacak
16:24 20.03.2023 (güncellendi: 16:25 20.03.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika'nın çok kutuplu dünya düzeninin liderlerinden biri olacağından emin olduğunu vurguladı.
Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası 'Çok Kutuplu Dünyada Rusya-Afrika' Parlamento Konferansı'nda katılımcılara hitap eden Putin, "Afrika ülkeleri, dünya meselelerindeki ağırlıklarını ve rollerini sürekli olarak artırıyor. Politika ve ekonomide kendilerini giderek daha emin bir şekilde ortaya koyuyorlar. Afrika'nın, ortaya çıkmakta olan çok kutuplu dünya düzeninin liderlerinden biri olacağından eminiz" dedi.
Putin, bu görüşünü destekleyen tüm nesnel emarelerin mevcut olduğunu belirterek "Afrika ülkeleri şimdilik küresel GSYİH'nin sadece yüzde 3'ünü oluştursa da birçok Afrika ülkesinin ekonomisinin çok yüksek tempoda geliştiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya ile Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkelerinin neo-kolonici ideolojiye karşı çıktığını ve birlikte küresel çoğunluğu oluşturduğunu anlatan Putin, Afrika ülkelerinin dünyadaki türbülans sürecinde bağımsız politika izlemeyi amaçladığının altını çizdi.
'Tahıl anlaşması tekrar uzatılmazsa, Afrika'ya ücretsiz tahıl tedarik edeceğiz'
Rusya lideri, 19 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere uzatılan tahıl anlaşmasının 60 günlük süresi dolduktan sonra yeniden uzatma konusunda mutabakat olmaması halinde Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl göndereceklerinin sözünü verdi.
Bu bağlamda tahıl anlaşmasının mevcut durumuna değinen Putin, "Karadeniz tahıl anlaşmasının adil ve eksiksiz uygulanması, ancak bizim tutumumuz dikkate alınırsa sağlanacak. Biz de buna bağlı olarak anlaşmada daha fazla yer alıp almayacağımıza karar vereceğiz. Moskova, en başta Afrika ülkeleri ve diğer gelişmekte olan ülkeler için, yani onların büyük miktarlarda gıdaya ihtiyacı olduğu için bu anlaşmanın paket anlaşma olduğu konusunda ısrarcı davranıyor. Rusya'nın başlıca taleplerinin, özellikle de tahıl ve gübrelerin karnı tok Avrupa ülkeleri yerine muhtaç Afrika ülkelerine gitmesini öngören taleplerin yerine getirilmesinde ısrarcıyız" ifadelerini kullandı.
Putin, Ukrayna'dan ihraç edilen tahıl ürünlerinin yüzde 45'inin Avrupa ülkelerine, sadece yüzde 3'ünün Afrika ülkelerine sevk edildiğini bir kez daha vurguladı.
Putin, Rusya'nın şimdiye dek Afrika ülkelerinin 20 milyar dolardan fazla borcunu sildiğinin de anımsattı.