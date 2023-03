Putin: Hukuk dışı sokak eylemleri ve aşırıcılık ideolojisini yayma girişimleri hızla bastırılmalı

https://sputniknews.com.tr/20230320/putin-hukuk-disi-sokak-eylemleri-ve-asiricilik-ideolojisini-yayma-girisimleri-hizla-bastirilmali-1068508820.html

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İçişleri Bakanlığı personeline provokasyonlar, hukuk dışı sokak eylemleri ve aşırıcılık ideolojisini yayma girişimleri... 20.03.2023

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndaki genişletilmiş toplantıda konuşan Putin, "Çok uluslu toplumumuzun birliği ve dayanışması her zaman Rusya'nın gücü oldu ve olmaya devam ediyor, her türlü zorluğun ve sınamanın üstesinden gelmemize yardımcı oluyor. Bu nedenle toplumu karıştırmaya yönelik provokasyonlar, hukuk dışı sokak eylemleri veya diğer girişimler bastırılmalıdır. Derhal bastırılmalıdır. Aşırıcılık ideolojisinin yayılması konusunda da aynısı geçerlidir. Bu çalışmaya dini mezheplerin, gençlik ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri daha aktif bir şekilde dahil edilmelidir" dedi.İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarını başarılı bulduğunu kaydeden Putin, trafik güvenliğinin, sokakta, halka açık yerlerde, toplu ulaşım araçlarında düzenin sağlanmasına yönelik daha aktif çalışmalar yapıldığına ve radikal grupların ülkedeki siyasi durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerinin önlendiğine dikkat çekti.'Yeni bölgelerdeki her birey, kendisini hukukun koruması altında hissetmeli'Özel askeri harekat kapsamında Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgelerdeki duruma değinen Putin, her bireyin kendisini hukukun koruması altında hissetmesi ve insanları endişelendiren sorunların en kısa sürede çözülmesi talimatı verdi.'Mali suçlara karışan iş insanlarına ev hapsi verilmeli'Putin, mali suçlara karışan iş insanları için tutuklama yerine ev hapsi gibi alternatif cezaların verilmesi çağrısı yaptı.Ekonominin özellikle günümüz koşullarında Rusya hükümetinin en önemli faaliyet alanlarından biri olduğunu kaydeden Putin, mali suçlara karışan iş insanları için tutuklama yerine ev hapsi gibi alternatif cezaların verilmesi, işletmelerin çalışmalarının durmasına ve çalışanların işlerini kaybetmesine yol açılmaması gerektiğini vurguladı.Putin, yaptırım baskısı koşullarında önceliğin mali güvenliğin sağlanmasına ve yolsuzlukla mücadele verilmesini de istedi.

