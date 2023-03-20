Türkiye
SON DAKİKA | Deprem soruşturmaları: 104 müteahhit, 161 yapı sorumlusu ve 15 yapı sahibi tutuklandı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230320/putin-hukuk-disi-sokak-eylemleri-ve-asiricilik-ideolojisini-yayma-girisimleri-hizla-bastirilmali-1068508820.html
Putin: Hukuk dışı sokak eylemleri ve aşırıcılık ideolojisini yayma girişimleri hızla bastırılmalı
Putin: Hukuk dışı sokak eylemleri ve aşırıcılık ideolojisini yayma girişimleri hızla bastırılmalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İçişleri Bakanlığı personeline provokasyonlar, hukuk dışı sokak eylemleri ve aşırıcılık ideolojisini yayma girişimleri... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T15:05+0300
2023-03-20T15:05+0300
dünya
vladimir putin
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068508399_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_c6244c0b96e93dbdd391cb4633ffb852.jpg
Rusya İçişleri Bakanlığı'ndaki genişletilmiş toplantıda konuşan Putin, "Çok uluslu toplumumuzun birliği ve dayanışması her zaman Rusya'nın gücü oldu ve olmaya devam ediyor, her türlü zorluğun ve sınamanın üstesinden gelmemize yardımcı oluyor. Bu nedenle toplumu karıştırmaya yönelik provokasyonlar, hukuk dışı sokak eylemleri veya diğer girişimler bastırılmalıdır. Derhal bastırılmalıdır. Aşırıcılık ideolojisinin yayılması konusunda da aynısı geçerlidir. Bu çalışmaya dini mezheplerin, gençlik ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri daha aktif bir şekilde dahil edilmelidir" dedi.İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarını başarılı bulduğunu kaydeden Putin, trafik güvenliğinin, sokakta, halka açık yerlerde, toplu ulaşım araçlarında düzenin sağlanmasına yönelik daha aktif çalışmalar yapıldığına ve radikal grupların ülkedeki siyasi durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerinin önlendiğine dikkat çekti.'Yeni bölgelerdeki her birey, kendisini hukukun koruması altında hissetmeli'Özel askeri harekat kapsamında Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgelerdeki duruma değinen Putin, her bireyin kendisini hukukun koruması altında hissetmesi ve insanları endişelendiren sorunların en kısa sürede çözülmesi talimatı verdi.'Mali suçlara karışan iş insanlarına ev hapsi verilmeli'Putin, mali suçlara karışan iş insanları için tutuklama yerine ev hapsi gibi alternatif cezaların verilmesi çağrısı yaptı.Ekonominin özellikle günümüz koşullarında Rusya hükümetinin en önemli faaliyet alanlarından biri olduğunu kaydeden Putin, mali suçlara karışan iş insanları için tutuklama yerine ev hapsi gibi alternatif cezaların verilmesi, işletmelerin çalışmalarının durmasına ve çalışanların işlerini kaybetmesine yol açılmaması gerektiğini vurguladı.Putin, yaptırım baskısı koşullarında önceliğin mali güvenliğin sağlanmasına ve yolsuzlukla mücadele verilmesini de istedi.
https://sputniknews.com.tr/20230319/putin-rusya-ukraynadaki-catismanin-bariscil-cozumune-acik-1068477185.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068508399_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_9636b21d36f9cce750021fc2270de910.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, rusya
vladimir putin, rusya

Putin: Hukuk dışı sokak eylemleri ve aşırıcılık ideolojisini yayma girişimleri hızla bastırılmalı

15:05 20.03.2023
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İçişleri Bakanlığı personeline provokasyonlar, hukuk dışı sokak eylemleri ve aşırıcılık ideolojisini yayma girişimleri hızla bastırma talimatı verdi.
Rusya İçişleri Bakanlığı'ndaki genişletilmiş toplantıda konuşan Putin, "Çok uluslu toplumumuzun birliği ve dayanışması her zaman Rusya'nın gücü oldu ve olmaya devam ediyor, her türlü zorluğun ve sınamanın üstesinden gelmemize yardımcı oluyor. Bu nedenle toplumu karıştırmaya yönelik provokasyonlar, hukuk dışı sokak eylemleri veya diğer girişimler bastırılmalıdır. Derhal bastırılmalıdır. Aşırıcılık ideolojisinin yayılması konusunda da aynısı geçerlidir. Bu çalışmaya dini mezheplerin, gençlik ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri daha aktif bir şekilde dahil edilmelidir" dedi.
İçişleri Bakanlığı'nın çalışmalarını başarılı bulduğunu kaydeden Putin, trafik güvenliğinin, sokakta, halka açık yerlerde, toplu ulaşım araçlarında düzenin sağlanmasına yönelik daha aktif çalışmalar yapıldığına ve radikal grupların ülkedeki siyasi durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerinin önlendiğine dikkat çekti.

'Yeni bölgelerdeki her birey, kendisini hukukun koruması altında hissetmeli'

Özel askeri harekat kapsamında Rusya Federasyonu'na bağlanan yeni bölgelerdeki duruma değinen Putin, her bireyin kendisini hukukun koruması altında hissetmesi ve insanları endişelendiren sorunların en kısa sürede çözülmesi talimatı verdi.

'Mali suçlara karışan iş insanlarına ev hapsi verilmeli'

Putin, mali suçlara karışan iş insanları için tutuklama yerine ev hapsi gibi alternatif cezaların verilmesi çağrısı yaptı.
Ekonominin özellikle günümüz koşullarında Rusya hükümetinin en önemli faaliyet alanlarından biri olduğunu kaydeden Putin, mali suçlara karışan iş insanları için tutuklama yerine ev hapsi gibi alternatif cezaların verilmesi, işletmelerin çalışmalarının durmasına ve çalışanların işlerini kaybetmesine yol açılmaması gerektiğini vurguladı.
Putin, yaptırım baskısı koşullarında önceliğin mali güvenliğin sağlanmasına ve yolsuzlukla mücadele verilmesini de istedi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
Ukrayna krizi
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümüne açık
Dün, 23:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала