https://sputniknews.com.tr/20230516/eskisehirspor-amator-lige-dustu-1071183199.html
Eskişehirspor amatör lige düştü
Eskişehirspor amatör lige düştü
Eskişehirspor, TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Elazığspor'a 6-3 yenilerek Bölgesel Amatör Lig'e düştü. 16.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-16T17:25+0300
2023-05-16T17:25+0300
2023-05-16T17:25+0300
spor
eskişehirspor
amatör lig
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071183353_0:0:2844:1600_1920x0_80_0_0_4646e01d6c19b3182c5a2d5d37111304.jpg
TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Eskişehirspor, sahasında Elazığspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 6-3'lük skorla kaybetti.Karşılaşmada Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Mesut Saray, 34. dakikada ve 81. dakikada Salih Polatdemir, 61. dakikada Emre Vezir ile 90. dakikada Ahmet Öztürk attı.Eskişehirspor'un tüm golleri ise Onur Arı'dan geldi. Onur Arı, 7, 67 ve 76. dakikalarda fileleri havalandırdı.Bu sonucun ardından Eskişehirspor, ligde 26 puanda kaldı ve bitime bir hafta kala amatör lige düştü. Elazığspor ise 42 puana yükseldi.Eskişehirspor, ligin son haftasında Nevşehir deplasmanına gidecek. Elazığspor da sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.
https://sputniknews.com.tr/20230507/tff-baskani-buyukeksi-yabanci-kurali-haftaya-aciklanacak-1070747390.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/10/1071183353_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_223021fab340164416afd704087bdac4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
eskişehirspor, amatör lig, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol
eskişehirspor, amatör lig, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol
Eskişehirspor amatör lige düştü
Abone ol
Eskişehirspor, TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Elazığspor'a 6-3 yenilerek Bölgesel Amatör Lig'e düştü.
TFF 3. Lig 1. Grup 33. haftasında Eskişehirspor, sahasında Elazığspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Eskişehir Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 6-3'lük skorla kaybetti.
Karşılaşmada Elazığspor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada penaltıdan ve 45. dakikada Mesut Saray, 34. dakikada ve 81. dakikada Salih Polatdemir, 61. dakikada Emre Vezir ile 90. dakikada Ahmet Öztürk attı.
Eskişehirspor'un tüm golleri ise Onur Arı'dan geldi. Onur Arı, 7, 67 ve 76. dakikalarda fileleri havalandırdı.
Bu sonucun ardından Eskişehirspor, ligde 26 puanda kaldı ve bitime bir hafta kala amatör lige düştü. Elazığspor ise 42 puana yükseldi.
Eskişehirspor, ligin son haftasında Nevşehir deplasmanına gidecek. Elazığspor da sahasında Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.