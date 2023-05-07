https://sputniknews.com.tr/20230507/tff-baskani-buyukeksi-yabanci-kurali-haftaya-aciklanacak-1070747390.html
TFF Başkanı Büyükekşi: Yabancı kuralı haftaya açıklanacak
TFF Başkanı Büyükekşi: Yabancı kuralı haftaya açıklanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, gelecek sezon liglerde uygulanacak yabancı kuralını haftaya açıklayacaklarını söyledi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-07T16:24+0300
2023-05-07T16:24+0300
2023-05-07T16:24+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
mehmet büyükekşi
yabancı
yabancı oyuncu
kural
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Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olan Samsunspor, bugün düzenlenecek tören ile kupasına kavuşacak. Tören öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte özel uçakla öğlen saatlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’na geldi. Başkan Büyükekşi, havalimanı çıkışında Samsunspor ve yabancı kuralı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Gelecek sezon uygulanacak 'yabancı kuralı' hakkında konuşan Başkan Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230412/tff-ve-kulupler-birligi-bir-araya-geliyor-yabanci-oyuncu-kuralinda-premier-lig-modeli-gorusulecek-1069565965.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, yabancı, yabancı oyuncu, kural
türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, yabancı, yabancı oyuncu, kural
TFF Başkanı Büyükekşi: Yabancı kuralı haftaya açıklanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, gelecek sezon liglerde uygulanacak yabancı kuralını haftaya açıklayacaklarını söyledi.
Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olan Samsunspor, bugün düzenlenecek tören ile kupasına kavuşacak.
Tören öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte özel uçakla öğlen saatlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’na geldi.
Başkan Büyükekşi, havalimanı çıkışında Samsunspor ve yabancı kuralı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Gelecek sezon uygulanacak 'yabancı kuralı' hakkında konuşan Başkan Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:
"Süper Lig'de seneye yabancı kuralı nasıl işlenecek onunla ilgili onları çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta inşallah açıklayacağız. Kulüplerimizle de toplantılar yapıyoruz. Yönetim kurulunda karar alıp kamuoyuna açıklayacağız."