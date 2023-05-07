https://sputniknews.com.tr/20230507/tff-baskani-buyukeksi-yabanci-kurali-haftaya-aciklanacak-1070747390.html

TFF Başkanı Büyükekşi: Yabancı kuralı haftaya açıklanacak

TFF Başkanı Büyükekşi: Yabancı kuralı haftaya açıklanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, gelecek sezon liglerde uygulanacak yabancı kuralını haftaya açıklayacaklarını söyledi. 07.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-07T16:24+0300

2023-05-07T16:24+0300

2023-05-07T16:24+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

mehmet büyükekşi

yabancı

yabancı oyuncu

kural

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Spor Toto 1. Lig’de şampiyon olan Samsunspor, bugün düzenlenecek tören ile kupasına kavuşacak. Tören öncesinde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte özel uçakla öğlen saatlerinde Samsun Çarşamba Havalimanı’na geldi. Başkan Büyükekşi, havalimanı çıkışında Samsunspor ve yabancı kuralı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Gelecek sezon uygulanacak 'yabancı kuralı' hakkında konuşan Başkan Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230412/tff-ve-kulupler-birligi-bir-araya-geliyor-yabanci-oyuncu-kuralinda-premier-lig-modeli-gorusulecek-1069565965.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), mehmet büyükekşi, yabancı, yabancı oyuncu, kural